Odluka koja mijenja industriju: Šta Sonyjevo ukidanje diskova otkriva o dizajnu i datumu nove Playstation 6 konzole

Dok svijet videoigara još uvijek analizira šokantnu odluku kompanije Sony da od januara 2028. godine potpuno ukine diskove za videoigre na PlayStation konzolama, analitičari vjeruju da ovaj potez šalje snažan signal o konzoli PS6, uključujući i tačan period njenog izlaska na tržište.

Iako Sony još uvijek nije zvanično najavio PS6, kompanija je u više navrata govorila o svojim hardverskim planovima za narednu generaciju. Iz tih izjava je potpuno jasno da nova konzola dolazi, ali ključno pitanje ostaje: kada tačno?

Piers Harding-Rolls, analitičar industrije videoigara u kompaniji Ampere, objavio je na platformi X (bivši Twitter) da rok iz januara 2028. godine za završetak igara na diskovima „gotovo sigurno garantuje” da se PS6 neće pojaviti prije 2028. Prema njegovim očekivanjima, realan scenario je da će PS6 biti lansiran tek krajem 2028.

Strategija smanjenja troškova u eri skupe memorije

Ova odluka direktno sugeriše da standardna verzija konzole PS6 uopšte neće sadržavati čitač za fizičke medije. Prema riječima Harding-Rollsa, to je predviđeno „kao minimum”. Uklanjanje optičkog drajva teoretski bi učinilo proizvodnju konzole PS6 znatno jeftinijom u jeku trenutne krize sa nedostatkom i cijenom RAM memorije, koja je dodatno podstaknuta procvatom vještačke inteligencije.

“Sony će tražiti sve moguće načine da smanji troškove svoje konzole sljedeće generacije, a ovo je laka ušteda”, dodao je Harding-Rolls u svojoj objavi na blogu.

Foto: Sony, Playstation

On takođe napominje da postoji mogućnost da naknadni, eksterni čitač diskova bude dostupan kako bi se omogućilo igranje starijih PS4 i PS5 igara. Ipak, svjestan je da će ova promjena izazvati nezadovoljstvo: “Uklanjanje čitača će uzrujati neke igrače koji ne žele plaćati dodatni čitač (ako bude dostupan) i koji žele pristupiti svojim kolekcijama igara na diskovima. Možda je previše nepraktično ili previše složeno, ali neki proces prenošenja starijih fizičkih medija na digitalnu licencu mogao bi ublažiti neke od ovih problema”.

Međutim, postavlja se pitanje da li bi PS6 mogao biti nešto potpuno neočekivano. Prošlog mjeseca, Sony je nagovijestio da bi njihova konzola naredne generacije mogla funkcionisati slično kao Nintendo Switch, omogućavajući “besprijekorno iskustvo u kojem se može prirodno uživati i izvan dnevne sobe”.

Izlazak iz dnevne sobe i hibridna budućnost

Ovi komentari proizlaze iz nedavno objavljenog intervjua sa predsjednikom i izvršnim direktorom kompanije Sony Interactive Entertainment, Hideakijem Nishinom. Na pitanje kako Sony planira vratiti korisnike koje je PlayStation izgubio u korist PC igranja tokom pandemijskih zatvaranja, Nishino je istakao da kompanija pokušava razbiti percepciju da je “PlayStation jednak dnevnoj sobi”.

“PlayStation se već dugo snažno povezuje sa idejom igranja u dnevnoj sobi”, kazao je Nishino. “Međutim, posljednjih godina sve više korisnika širom svijeta koristi lične monitore. Kao odgovor na to, prodajemo periferne uređaje poput monitora i zvučnika kako bismo pobjegli od fiksne percepcije da je ‘PlayStation jednak dnevnoj sobi’ i kako bismo proširili scenarije korištenja.”

Foto: Sony, Playstation

Govoreći o platformi naredne generacije, Nishino je pojasnio jasnu viziju kompanije: “Za platformu sljedeće generacije, umjesto da jednostavno služimo kao alternativa PC računarima, cilj nam je pružiti vrijednost koja je jedinstvena za PlayStation. To uključuje ne samo tehnološki napredak već i proširenje stilova korištenja, omogućavajući besprijekorno iskustvo u kojem se može prirodno uživati i izvan dnevne sobe”.

Upravo je ovaj završni dio pokrenuo glasine o tome da li Sony razvija hibridnu konzolu, navodi IGN. Špekuliše se o namjenskom PS6 ručnom uređaju koji bi mogao funkcionisati kao hibrid konzole i kontrolera sa baznom stanicom ili pak o uređaju koji se oslanja na cloud tehnologiju, slično kao PlayStation Portal za koji Nishino tvrdi da bilježi odlične rezultate.

“Cloud streaming takođe zahtijeva minimalno memorije, što ga čini sve privlačnijim jeftinim uređajem u trenutnom tržišnom okruženju gdje cijene memorije rastu”, objasnio je Nishino, naglašavajući da je njihov cilj proširenje ovog segmenta uz zadržavanje visokog kvaliteta. Slične izazove sa rastućim troškovima hardvera najavljuje i Microsoft sa svojim projektom Helix, što potvrđuje i nedavna izjava šefice Xboxa, Ashe Sharme, koja je poručila da će vrtoglavi troškovi novih i postojećih konzola zahtijevati “radikalno drugačije poslovne modele” tokom dolazeće generacije.

Please enable JavaScript

