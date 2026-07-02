Koliko košta klimatizacija terena na svjetskom prvenstvu u SAD-u

Troškovi električne energije za utakmice Svjetskog prvenstva u organizaciji FIFA-e koje se igraju u Sjedinjenim Američkim Državama iznosit će 860.000 dolara, pokazuju podaci koje je prikupila jedna energetska kompanija. Ovi podaci, koje je obezbijedilo komunalno preduzeće Payless Power sa sjedištem u Teksasu, obuhvataju samo 11 stadiona lociranih u SAD-u. Kompanija je izračunala račune na osnovu veličine svakog stadiona, tipa krova, lokalne klime i regionalnih tarifa električne energije.

Prema tim proračunima, Dallas stadion, lokalno poznat kao AT&T stadion, potrošit će najviše električne energije, što je ekvivalent mjesečne potrošnje 1.035 američkih domaćinstava. Iza njega slijede Atlanta sa potrošnjom jednakom 884 domaćinstva i Houston sa 784 domaćinstva.

Sva tri navedena grada poznata su po ekstremnim ljetnim vrućinama i posjeduju gigantske, klimatizovane stadione.

Geografske razlike i uticaj lokalne klime

Na potpuno drugom kraju spektra nalaze se San Francisco i Seattle, koji će potrošiti daleko manje električne energije, ekvivalent za manje od 400 domaćinstava. Razlog za to leži prvenstveno u njihovim otvorenim stadionima i znatno svježijoj klimi.

Međutim, analiza otkriva još jednu veliku razliku među gradovima domaćinima. Račun za struju za Dallasov klimatizovani zatvoreni stadion iznosit će 77.000 dolara, što je otprilike polovina računa za stadion u Los Angelesu koji iznosi 152.000 dolara, uprkos tome što objekat u Los Angelesu koristi manje energije zbog svog otvorenog dizajna. Ovakav tržišni ishod uglavnom je rezultat izuzetno jeftinih tarifa električne energije za industrijske kupce u Teksasu.

Izostavljeni troškovi prateće infrastrukture

Ipak, prikupljeni podaci ne prikazuju kompletnu sliku potrošnje tokom ovog masovnog sportskog događaja. Kompanija Payless Power, nažalost, nije uračunala troškove drugih velikih potrošača energije tokom prvenstva.

Izvan ove računice ostali su objekti poput tržnog centra na pet spratova koji se nalazi odmah pored stadiona u New Jerseyju/New Yorku, kao i energija potrebna za hlađenje piva škotske delegacije, navodi Politico.