Rekordna godina za sarajevski aerodrom: Prihodi premašili 94 miliona KM a dobit skočila na preko 24 miliona KM

Na sjednici Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, održanoj u utorak, zvanično je usvojen Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajima za 2025. godinu. Prema predočenim podacima, ovo javno preduzeće zabilježilo je izuzetne poslovne rezultate, učvršćujući svoju poziciju tržišnog lidera u sektoru avijacije u Bosni i Hercegovini.

Ukupni prihodi Društva u 2025. godini premašili su 94 miliona KM, što predstavlja stabilan rast od 12 posto u odnosu na prethodnu godinu. Finansijski izvještaj istovremeno otkriva snažan rast profitabilnosti, s obzirom na to da je ostvarena neto dobit od 24,28 miliona KM, što je povećanje od 15 posto u poređenju sa 2024.

Operativni uzlet: Više od 2,2 miliona putnika u jednoj godini

Pored finansijskog uspjeha, preduzeće je ostvarilo i historijske operativne rezultate. Tokom 2025. godine kroz aerodrom je prošlo rekordnih 2.226.692 putnika, što je skok od 22 posto u odnosu na dvanaest mjeseci ranije. Paralelno sa rastom broja putnika, realizovana je i 19.671 aviooperacija, bilježeći povećanje od 17 posto u odnosu na 2024.

Transparentnost i tačnost ovih rezultata potvrdile su i stručne institucije. Finansijski izvještaji sačinjeni su u skladu sa važećim zakonskim propisima, a nezavisni eksterni revizor izdao je pozitivno mišljenje bez rezerve. Time je potvrđeno da izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva. Pozitivan signal stigao je i od Odbora za reviziju, koji je naglasio da su dokumenti sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) te da realno i objektivno oslikavaju poslovanje preduzeća.

Upravljanje globalnim izazovima u 2026.

Rukovodstvo kompanije ističe da ovi indikatori pokazuju visoku otpornost poslovanja, uprkos kompleksnim makroekonomskim kretanjima na globalnom nivou.

“Ostvareni rezultati u 2025. godini potvrđuju kontinuiran rast poslovanja, finansijsku stabilnost i uspješnu realizaciju razvojnih ciljeva Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji nastavlja jačati svoju poziciju vodećeg aerodroma u Bosni i Hercegovini”, saopćeno je iz menadžmenta preduzeća.

Ipak, pred menadžmentom je izazovan period očuvanja ovih margina, s obzirom na pritiske u širem geopolitičkom i ekonomskom okruženju.

“Iako globalna kretanja u avio industriji, uključujući geopolitičke okolnosti i volatilnost cijena goriva, predstavljaju izazove za sve aerodrome u Evropi i svijetu, Međunarodni aerodrom Sarajevo ostaje opredijeljen očuvanju stabilnog poslovanja i daljnjem unapređenju usluga i u 2026. godini”, navodi se u zvaničnom saopćenju.

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