Politički potresi nakon Svjetskog prvenstva: Kako vlade koriste neuspjeh na terenu za obračun s korupcijom i kritičarima

Mnoge zemlje koje se nisu plasirale u narednu fazu Svjetskog prvenstva prolaze kroz uobičajeni ciklus odgovornosti: bijesne navijače, medijsko upiranje prstom i otpuštene trenere. Međutim, nigdje političke optužbe nisu otišle dalje nego u Južnoj Koreji, gdje je predsjednik pozvao Ministarstvo kulture, sporta i turizma da istraži neuspjeh zemlje da se plasira u osminu finala, što je jedna od najrazočaravajućih kampanja ove azijske nacije u posljednjim decenijama.

Predsjednik Lee Jae-myung izrazio je potpuno zaprepaštenje ovim neočekivanim ishodom, uputivši duboko izvinjenje javnosti zbog “apsurdne afere” i obećavši hitne reforme sportske administracije. Problem je, prema njegovim riječima, jasan: kada favorizovanje i nepotizam imaju prednost nad kompetencijama pri izboru selektora, ishod je potpuno predvidljiv. Oštra poruka direktno cilja na kontroverzno imenovanje glavnog trenera Hong Myung-boa u julu 2024. godine.

Kronizam na terenu i vladina revizija

Izbor Honga potaknuo je sumnje u favorizovanje jer ga je Fudbalski savez Koreje (KFA) iznenada odabrao nakon mjeseci potrage za stranim kandidatima. Kritičari su preispitivali transparentnost procesa, a kasnija vladina revizija utvrdila je da je KFA prekršio nekoliko vlastitih procedura, što je pojačalo optužbe o povlaštenom tretmanu.

Iako revizija nije zaključila da je sam Hong postupio nepropisno, javnost je trenera vidjela kao nelegitimno postavljenog. Hong je već podnio ostavku, ali to nije ublažilo gnjev navijača koji vjeruju da bi rezultat bio drugačiji uz transparentan proces. Ovakva politička reakcija ima čvrsto uporište u finansijama, s obzirom na to da javna sredstva čine oko 30 posto budžeta KFA.

Pored toga, jedan od definisanih ciljeva Leejevog predsjedništva je jačanje transparentnosti, zbog čega su netransparentne procedure saveza privukle pažnju administracije. Uprkos političkim podjelama u zemlji, zastupnici iz cijelog političkog spektra sada glasno traže hitnu reformu fudbalske organizacije.

Kada se sport preplete s politikom

Dok je Južna Koreja najdalekosežniji primjer političkih posljedica, ona nije jedina zemlja u kojoj su se političari umiješali u postmundijalski nered. U Turskoj, gdje je šokantno ispadanje dočekano s bijesom, predsjednik fudbalskog saveza İbrahim Hacıosmanoğlu navodno je zatražio od ministra pravde Yılmaza Tunça da krivično goni i zatvori građane koji su vrijeđali i kritikovali nacionalni tim nakon eliminacije.

Ovaj incident se dogodio nakon što je zvanični nalog reprezentacije podijelio promotivni video vladajuće Partije pravde i razvoja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, što je izazvalo optužbe da je savez izbrisao granicu između sporta i politike, navodi Politico.

Oba slučaja odražavaju različito razumijevanje odgovornosti, ali imaju zajednički nazivnik: duboko ukorijenjeno vjerovanje da je Svjetsko prvenstvo mnogo više od običnog sportskog događaja.