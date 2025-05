Radnike posrnulih evropskih proizvođača automobila mogla bi spasiti odbrambena industrija

Evropski proizvođači automobila i dobavljači su pod pritiskom jer tradicionalna tržišta blijede, a nova tehnologija predstavlja prijetnju. Međutim, umjesto da radnici završe na birou, za njima raste potražnja u industriji odbrane koja popunjava ovu prazninu.

Carine koje je uveo predsjednik Donald Trump također ne pomažu automobilskoj industriji.

Njegov zahtjev da Evropljani konačno ispune svoje obaveze prema NATO-u neočekivano predstavlja slamku spasa za inženjere koji gube posao. Posebno u njemačkim kompanijama poput Volkswagena, kao i kod dobavljača poput Continentala i Bosha.

Industrija odbrane priskočila je u pomoć, navodi Berenberg banka.

„Procjenjujemo da će evropska industrija odbrane morati da poveća broj zaposlenih za oko 500.000 do 2035. Nasuprot tome, optimizacija proizvodnje u evropskoj automobilskoj industriji može dovesti do otpuštanja sličnih razmjera“. To se navodi u izvještaju investicione banke iz Hamburga.

Automobilski proizvođači otpuštaju kadar

Njemačko udruženje automobilske industrije (VDA) navodi da bi oko 186.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno do 2035. usljed ove tranzicije, pri čemu je već do 2024. ukinuto 46.000 pozicija.

Uvođenje vjerovatno privremene carine od 25% na uvoz automobila u SAD dodatno bi opteretilo njemačku automobilsku industriju.

To bi, prema podacima Njemačkog ekonomskog instituta (IW) moglo koštati Njemačku do 200 milijardi eura u roku od četiri godine i uticati da se njen BDP smanji za 1,5%.

U međuvremenu, proizvođač municije Rheinmetall i specijalista za radarske sisteme Hensoldt zapošljavaju visoko kvalifikovane radnike iz automobilske industrije, prenosi Reuters.

Nisu samo njemački proizvođači u problemu

Evropske članice NATO-a pristale su da povećaju izdvajanja za odbranu, kako je Trump zahtijevao, kako bi konačno plaćale svoj udio i prestale da se oslanjaju na Sjedinjene Američke Države.

Volkswagen je nedavno saopćio da će više od 35.000 radnih mjesta biti ukinuto, dok će proizvodni kapacitet biti smanjen za više od 700.000 vozila.

Foto: Shutterstock

Za sada, čini se da proizvođači iz premijum segmenta poput BMW-a i Mercedesa nisu pogođeni.

Profesor Stefan Bratzel, direktor Centra za upravljanje u automobilskoj industriji, rekao je da nije samo njemačka industrija pod prijetnjom.

Tradicionalni automobilski sektor je na pragu velikog talasa konsolidacije, jer se akteri spajaju, smanjuju kapacitete ili jednostavno propadaju.

Dalja predviđanja

„Spoj slabe privredne aktivnosti i neizvjesnih okvira na ključnim tržištima, zajedno sa ogromnim izazovima tehnološke transformacije i intenzivnom konkurencijom novih aktera, u narednim godinama će drastično promijeniti lice automobilske industrije“, navodi Bracel u izvještaju.

To znači da se dosadašnji laki profiti iz Kine brzo tope, jer lokalne kineske kompanije preokreću tokove i osvajaju tradicionalna evropska tržišta, zahvaljujući velikoj prednosti u proizvodnji električnih vozila. Trampove carine na kineski izvoz učiniće da evropska prodaja postane još važnija za kineske proizvođače.

„U narednim godinama biće pokrenut proces darvinističke selekcije, u kojem će neke kompanije napustiti tržište ili izgubiti svoju nezavisnost“, rekao je Bracel.

Ovo se poklapa sa širenjem odbrambene industrije, koja trenutno „dramatično“ zaostaje u obimu, prema navodima Berenberg banke.

„To bi moglo stvoriti prilike za evropski automobilski sektor, koji se suočava sa strukturnim izazovima prevelikog kapaciteta i hitnom potrebom da obnovi svoju produktivnost“, navodi Berenberg banka.

Ovaj višak kapaciteta rezultat je slabih prognoza proizvodnje, koje se očekuje da će ostati na istom nivou između 2023. i 2029. godine.

Električni automobili kao izazov

To je i dalje 20% ispod vrhunca iz 2017. godine, prije pandemije. Pojava električnih automobila predstavljaće dodatni izazov.

Kineske kompanije predvode tranziciju u Evropi. Većina evropskih dobavljača već je započela restrukturiranje, uz smanjenje broja zaposlenih oko 10%.

Zbog toga je sada idealan trenutak da odbrambena industrija poveća svoju proizvodnju.

„Smatramo da bi njemački proizvođači i dobavljači mogli imati značajnu korist od ove situacije. Njemačka će vjerovatno zabilježiti najveći rast budžeta za odbranu. To bi se dobro uklopilo sa trenutnim velikim restrukturiranjem automobilske industrije u zemlji“.

Potencijalni dobitnici povezani sa auto-industrijom mogli bi biti Schaeffler, Continental i Volkswagen, navodi se u izvještaju Berenberg banke.

Neil Winton, saradnik Forbesa

Auto Door Shuts For Troubled European Manufacturers As Defense Opens