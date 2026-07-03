Izraelski softver Pegasus hakovao evropskog parlamentarca koji je istraživao zloupotrebu tog alata

Špijunski softver Pegasus, koji razvija izraelska kompanija NSO Group, korišten je za višestruko hakovanje mobilnog telefona bivšeg zastupnika u Evropskom parlamentu Steliosa Koulogloua upravo u periodu kada je učestvovao u istrazi o zloupotrebama tog alata u Evropi, pokazuje novi izvještaj istraživača Citizen Laba pri Univerzitetu u Torontu.

Istraživači nisu uspjeli utvrditi koja je vlada koristila Pegasus u ovom slučaju, ali navode da napadi nose karakteristike ranije kampanje usmjerene protiv ruskih i bjeloruskih novinara te opozicionih aktivista koji žive u Evropi.

“Kada shvatite da vrlo opasni ljudi nadziru vaš privatni život, osjećate bijes. Ovo je veliko pitanje koje se tiče korupcije, pravde i demokratije“, izjavio je Kouloglou, nekadašnji evropski zastupnik i dugogodišnji novinar, koji je Evropski parlament napustio 2024. godine.

U središtu izvještaja nalazi se njegov angažman u posebnom parlamentarnom odboru PEGA, osnovanom u martu 2022. godine nakon objave međunarodne istrage Pegasus Project. Zadatak odbora bio je istražiti obim korištenja špijunskog softvera Pegasus na način koji je u suprotnosti s pravom Evropske unije.

Napadi tokom ključnih faza istrage

Kouloglou se odboru pridružio u martu 2022. kao član grčke stranke Syriza. Prema nalazima Citizen Laba, njegov telefon prvi put je kompromitovan 21. oktobra iste godine, u trenutku kada je odbor radio na izradi svog prvog izvještaja.

Napad se poklopio s njegovim boravkom u bolnici zbog planirane operacije, kada ga je posjetio grčki istraživački novinar Thanasis Koukakis. Koukakis je tada istraživao afere povezane sa špijunskim softverom u Grčkoj, uključujući skandal poznat kao “Grčki Watergate”, u kojem je nezakonito nadzirano više od 80 političara, novinara i vojnih zvaničnika. I sam je bio među žrtvama te je ranije svjedočio pred odborom PEGA.

Citizen Lab navodi da je Kouloglouov uređaj ponovo hakovan 6. i 7. marta 2023. godine, tokom završnog usaglašavanja izvještaja odbora, dok je putovao iz Atine u Brisel.

“Ovo je krajnja ironija evropske krize sa špijunskim softverom. Član odbora koji istražuje Pegasus postaje njegova žrtva“, izjavio je viši istraživač Citizen Laba John Scott-Railton.

Dodao je da Evropski parlament, uprkos novim slučajevima zloupotrebe špijunskog softvera, uglavnom ignoriše preporuke vlastitog odbora. „Sumnjam da danas postoje zastupnici koji glasaju i prisustvuju sastancima visokog nivoa, a da nisu ni svjesni kako je njihov telefon pretvoren u špijuna u njihovom džepu“, rekao je.

Iako istraživači nisu uspjeli identificirati konkretnog državnog korisnika Pegasusa, otkrili su jedinstvenu Apple ID adresu e-pošte povezanu s napadima na Koulogloua, ali i na sedam nezavisnih ruskih i bjeloruskih novinara te opozicionih aktivista u Evropi. Prema Citizen Labu, isti operater vjerovatno je posjedovao licence za korištenje Pegasusa u Belgiji i Grčkoj, navodi britanski list The Guardian.