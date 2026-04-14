“Prevara stoljeća”: Musk i Durov napali WhatsApp nakon nove tužbe za kršenje privatnosti 

Vlasnik Tesle i X-a, bivšeg Twittera, Elon Musk i njegov kolega milijarder, vlasnik Telegrama Pavel Durov, žestoko su reagovali na novu kolektivnu tužbu podnesenu saveznom sudu u Kaliforniji. Tužba navodi kako poruke poslane putem aplikacije za dopisivanje WhatsApp uopće nisu privatne, uprkos obećanjima o sigurnosti. Tužba nadalje optužuje kompaniju za nezakonito presretanje i dijeljenje privatnih komunikacija sa trećim stranama.

Kao tuženi u ovom postupku navedeni su WhatsApp, njegova matična kompanija Meta Platforms, te konsultantska firma Accenture. Tužitelji, Brian Y. Shirazi i Nida Samson, navode da su Meta i njeni partneri imali pristup sadržaju poruka koje su trebale biti zaštićene enkripcijom, odnosno šifriranjem koje ne dozvoljava licima koja ne učestvuju u konverzaciji da vide šta se piše.

Optužbe za “najveću potrošačku prevaru u historiji”

Elon Musk, koji već duže vrijeme javno kritikuje Marka Zuckerberga i sigurnost WhatsAppa, kratko je poručio na svojoj platformi X: “WhatsAppu se ne može vjerovati”.

Pavel Durov, osnivač i kreator applikacije za dopisivanje Telegram, Foto: Reuters/Albert Gea

S druge strane, Pavel Durov je bio znatno opširniji, nazvavši WhatsAppovu enkripciju “vjerovatno najvećom potrošačku prevarom u historiji”. Durov tvrdi da oko 95% privatnih poruka na ovoj platformi završi u sigurnosnim kopijama (backups) na serverima Applea i Googlea u obliku običnog teksta, jer je enkripcija tih kopija tek opcionalna.

WhatsApp’s “encryption” may be the biggest consumer fraud in history — deceiving billions of users. Despite its claims, it reads users’ messages and shares them with third parties. Telegram has never done this — and never will 🤝 pic.twitter.com/2DYguybgoU — Pavel Durov (@durov) April 9, 2026

U tužbi se također navodi da su federalni istražitelji dobili informacije od zviždača da uposlenici Mete i vanjski saradnici iz firme Accenture imaju širok pristup porukama. Nadalje se dodaje kako ovaj nivo pristupa ozbiljno ugrožava privatnost milijardi korisnika koji su vjerovali da niko, pa ni sam WhatsApp, ne može čitati njihove prepiske.

Povod za sumnju

Meta je sve navode iz tužbe odbacila kao “kategorički lažne i apsurdne”, insistirajući na tome da WhatsApp već deset godina koristi protokol za tzv. end-to-end enkripciju koji je razvila kompanija koja stoji iza aplikacije za dopisivanje zvane Signal, a koja slovi za najnapredniju u polju zaštite privatnosti korisnika.

Iz kompanije poručuju da je tehnički neizvodivo da bilo ko izvan direktne konverzacije pristupi njenom sadržaju, dok su ranije slične tužbe opisali kao “neozbiljne”. Ipak, ovo je već drugi sudski postupak ove godine koji dovodi u pitanje način na koji Meta čuva i analizira privatne komunikacije, što dodatno produbljuje debatu o stvarnom nivou digitalne privatnosti.