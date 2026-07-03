Novi kineski izazov u Silicijskoj dolini: Nagli skok Z.ai-ja u popularnosti budi pažnju svijeta

Otkako je DeepSeek šokirao tržišta svojim jeftinim, a moćnim AI modelom, globalni potrošači bili su suočeni s izborom: kineske ponude s nižim cijenama i slabijim performansama ili američki giganti OpenAI i Anthropic, koji su uložili milijarde dolara u razvoj.

Međutim, novi model GLM-5.2, koji je lansirao pekinški startup Z.ai, mogao bi konačno zatvoriti taj jaz kada je u pitanju interes zapadnog tržišta. Ovaj model je izazvao veliku pažnju u Silicijumskoj dolini zbog svojih naprednih sposobnosti programiranja i izvršavanja kompleksnih zadataka uz minimalne upute, čime parira vodećim američkim proizvodima, ali uz samo djelić njihove cijene.

GLM-5.2 trenutno zauzima peto mjesto na globalnoj rang-listi inteligencije velikih jezičkih modela (LLM), dok radi po cijeni koja je otprilike šest puta niža od zatvorenih američkih modela poput serija Claude i GPT.

Sigurnosne barijere i skepticizam zapadnih kompanija

Glavna prepreka za masovno usvajanje modela GLM-5.2 na Zapadu ostaje zabrinutost za sigurnost podataka, što ograničava upotrebu kineskih modela među američkim preduzećima, posebno u regulisanim industrijama kao što su bankarstvo i kibernetička sigurnost.

Analitičari ističu da neki klijenti i partneri u Evropskoj uniji i SAD-u jednostavno ne žele prihvatiti kineske modele u svom softverskom sistemu, bez obzira na tehničke performanse ili cijenu. Ipak, izvještaji pokazuju da je globalni tržišni udio kineskih LLM-ova skočio na 13% nakon prošlogodišnjeg lansiranja DeepSeeka, s najvećim rastom u zemljama u razvoju, navodi Reuters.

Dok su velike korporacije spore u migraciji sistema, tehnološki startupi i mala preduzeća kreću se mnogo brže jer programeri prvenstveno brinu o tome da li model radi, koliko košta i da li mu mogu pouzdano pristupiti.