Grčke brodarske kompanije zaradile milijarde na transportu ruske nafte uprkos sankcijama

Grčke brodarske kompanije zaradile su najmanje 3,8 milijardi dolara transportujući rusku naftu tokom protekle tri godine, u periodu kada su države članice G7 intenzivno pokušavale smanjiti energetske prihode Kremlja. Prema proračunima lista Financial Times, kompanija koja je ostvarila najveći profit u ovoj trgovini, koja je inače usko dozvoljena trenutnim režimom sankcija, jeste Dynacom Tankers.

Ovu firmu osnovao je grčki milijarder George Prokopiou, a kompanija je inkasirala najmanje 915 miliona dolara od transporta ruske sirove nafte, što čini skoro četvrtinu ukupnih prihoda među grčkim brodovlasnicima od jula 2023. godine. Na drugom mjestu nalazi se kompanija Olympic Shipping and Management u vlasništvu Onassis Grupe sa zarađenih 404 miliona dolara, dok su atinske kompanije Stealth Maritime i Polembros Shipping ostvarile pojedinačne prihode veće od 200 miliona dolara.

Geopolitičke tenzije i pritisak na pooštravanje sankcija

Uloga grčkih brodovlasnika u transportu ruske nafte već duže vrijeme predstavlja izvor tenzija između Atine i Kijeva. Ukrajinsko tijelo za sankcije je 2023. uvrstilo nekoliko grčkih kompanija, uključujući Dynacom, na listu “međunarodnih sponzora rata”, ali su one kasnije uklonjene nakon pritiska grčke vlade.

Trgovina naftom je tehnički dozvoljena sve dok se kreće unutar pravila o cjenovnom limitu koji je G7 uveo u decembru 2022. kako bi ograničio prihode Moskve bez izazivanja globalnih ekonomskih šokova. Ipak, pritisak za pooštravanje sankcija raste jer SAD i EU nastoje oslabiti poziciju Moskve prije potencijalnog mirovnog sporazuma s Ukrajinom.

Zapadne vlade su ohrabrene padom cijena nafte na globalnom tržištu, dok se Moskva istovremeno suočava s domaćim problemima u snabdijevanju gorivom zbog ukrajinskih napada dronovima na njene rafinerije. Od 20 vodećih kompanija koje su ostvarile najveću zaradu od ruskih isporuka od juna 2023., čak osam je iz Grčke, dok ostatak uglavnom čine ruske državne kompanije poput Sovcomflota i Rosnefteflota.

Izazovi u kontroli cjenovnog limita i povlačenje pojedinih firmi

Trgovci plaćaju oko 30 do 40 odsto više za tankere koji prevoze rusku sirovu naftu u poređenju s naftom iz zemalja koje nisu pod sankcijama, što Grci, poznati po visokoj toleranciji na rizik, vješto koriste. Zapadni operateri smiju pružati usluge transporta samo ako je cijena nafte na ili ispod nivoa od 44,10 dolara po barelu.

Međutim, kontrola ovog pravila je na terenu izuzetno slaba. Brodske kompanije su dužni posjedovati štampanu izjavu o usklađenosti cijene, ali se u praksi oslanjaju isključivo na riječ zakupca broda ili ruskog dobavljača. Ipak, pod pritiskom američkih sankcija uvedenih operaterima iz Turske i UAE krajem 2023., te sankcionisanja kompanija Rosneft i Lukoil u oktobru 2025. godine, neke grčke firme poput TMS Tankers i Thenamaris su se povukle iz ovog posla, navodi FT.

Iz kompanije Dynacom poručili su da posluju u potpunom skladu s pravnim okvirima i da je angažman grčkih brodova zapravo ublažio inflatorne pritiske i troškove goriva u svijetu. S druge strane, Svitlana Romanko, direktorica ukrajinske kampanje Razom We Stand, oštro je kritikovala ovaj stav navodeći da ruska nafta i dalje donosi milijarde Kremlju jer su vlade propustile zatvoriti očigledne propuste u sistemu, stavljajući interes brodarske industrije ispred mira.

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