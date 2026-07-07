Hamas najavio raspuštanje vlade u Gazi dok raste američki pritisak na Izrael

Hamas je u ponedjeljak zvanično saopćio da će raspustiti svoju vladu u Pojasu Gaze, što je potez koji analitičari ocjenjuju kao direktan pokušaj vršenja pritiska na Izrael u trenutku kada je napredak mirovnog plana pod posredovanjem SAD-a potpuno zaustavljen.

Ismail al-Thwabta, šef Vladine kancelarije za medije (GMO), potvrdio je spremnost grupe da upravljanje preda palestinskom tehnokratskom komitetu, predviđenom ranijim sporazumom. Ipak, u zvaničnom saopćenju Hamasa nije pomenuto pitanje razoružavanja, što predstavlja jedan od ključnih uslova druge faze sporazuma o prekidu vatre koji je ova grupa do sada izričito odbijala. CNN napominje da se na terenu se ovom odlukom mijenja vrlo malo, budući da Hamas i njegove snage bezbjednosti zadržavaju čvrstu kontrolu nad dijelovima Gaze koje nije okupirala izraelska vojska.

Politički manevar usmjeren prema Bijeloj kući

Simbolični potez Hamasa ponovo usmjerava pažnju međunarodne zajednice na Izrael, posebno u kontekstu pritiska koji američki predsjednik Donald Trump vrši na premijera Benjamina Netanyahua da pokrene realizaciju elemenata mirovnog plana. To uključuje i uspostavljanje takozvanih “pilot područja” u Gazi, gdje bi Palestinci živjeli pod upravom tehnokratskog komiteta. Hamas je apelovao na posrednike i međunarodnu zajednicu da ubrzaju korake za ulazak Nacionalnog komiteta za administrativnu upravu Gaze (NCAG), koji se trenutno nalazi u Kairu i nema stvarnu vlast na terenu.

Stručnjaci poput Muhammada Shehade iz Evropskog savjeta za vanjske odnose smatraju da Hamas ovim saopćenjem pokušava zaobići Netanyahua i direktno se obratiti Trumpu, prikazujući spremnost na odricanje od vlasti. Ipak, Shehada upozorava da potez vjerovatno dolazi prekasno jer Izrael zadržava krajnju kontrolu i može osujetiti rad NCAG-a.

Administrativna priprema i prepreke na terenu

Prema podacima GMO-a, Hamas je izvršio sve pravne i administrativne pripreme za primopredaju vlasti, a oko 60.000 radnika u tamošnjoj administraciji biće tretirano kao državni službenici pod okriljem NCAG-a. Međutim, vremenski okvir za ovu tranziciju ostaje nejasan, dok Mirovni odbor poziva na konkretna djela umjesto obećanja, insistirajući na principu “jedna vlast, jedan zakon i jedno oružje”.

Michael Milshtein sa Univerziteta u Tel Avivu navodi da posrednici poput Katara, Turske i Egipta pokušavaju Trumpu predstaviti jedinstven front kako bi dokazali da sporazum napreduje. Dok mirovni plan od 20 tačaka, koji je stupio na snagu u oktobru, stagnira, situacija na terenu se pogoršava. Umjesto povlačenja, izraelska vojska nastoji okupirati oko 70% teritorije, prisiljavajući dva miliona Palestina u sve uži prostor, dok međunarodne snage koje su trebale osigurati uslove za NCAG još uvijek nisu formirane.

Please enable JavaScript

