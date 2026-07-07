Gnjev zbog odluke Sonyja o ukidanju PlayStation diskova ne jenjava
Odluka tehnološkog giganta Sony da od 2028. godine potpuno obustavi proizvodnju fizičkih diskova za PlayStation konzole izazvala je oštre reakcije javnosti i industrijskih stručnjaka, a diskusija na društvenim mrežama ne gubi na intenzitetu. Kompanija je početkom ovog mjeseca obrazložila ovaj strateški potez promjenom navika potrošača koji se sve više okreću digitalnim izdanjima.
Zvanična objava na platformi X prikupila je 145 miliona pregleda i 90.000 odgovora, pretežno negativnog karaktera, dok korisnici kontinuirano dodaju kontekstualne napomene (Community Notes).
Kritičari naglašavaju da je tržište fizičkih medija održavalo konkurentnost cijena, koja bi nestankom diskova mogla biti ugrožena. Poseban fokus stavljen je na rizike digitalnog vlasništva, uz podsjećanje na Sonyjevu nedavnu odluku o ukidanju pristupa za više od 500 naslova studija StudioCanal koje su korisnici već legalno kupili, a što je direktna posljedica isteka licencnih ugovora.
Među najistaknutijim kritičarima našao se i renomirani programer Hideo Kojima, kreator franšize “Metal Gear”, koji je na festivalu Il Cinema in Piazza u Italiji izrazio žaljenje i upozorio da isključivo digitalna distribucija nosi rizik da korisnici trajno izgube pristup kupljenom sadržaju.
Dodatni pritisak na tržište uslijedio je nakon najave studija Rockstar da će predstojeći hit “Grand Theft Auto 6” u novembru biti dostupan isključivo u digitalnom formatu.
Dok PlayStation račun na platformi X miruje od 1. jula, drugi brendovi koriste situaciju za marketinški proboj kroz satiru.
Proizvođač gaming stolica Respawn objavio je lažno saopštenje o prelasku na “digitalne stolice”, KFC España nudi piletinu u obliku PNG formata, dok je Microsoftov GitHub ponudio snimanje programskog koda na CD-ROM uz poruku da fizičko vlasništvo garantuje trajnost, navodi Business Insider.