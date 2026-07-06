Investitori bježe od Muskovih dionica

Ulazak kompanije SpaceX na Nasdaqove berzanske indekse pokrenuo je talas investitorskog manevrisanja bez presedana. Softverski inženjer Christopher Bejnar iz Philadelphije proveo je mjesece analizirajući fondove i prebacujući novac kako bi osigurao da nijedan dio njegovog portfelja od milion dolara ne podržava osnivača kompanija Tesla i SpaceX.

Kako bi to postigao, Bejnar je prebacio 50.000 dolara u evropske indeksne fondove i kupio dionice konkurentske firme Rocket Lab Corp. On ističe da ne želi podržati Muska zbog njegovog zapaljivog političkog aktivizma i velikog zaduživanja za tehnologije koje smatra nedokazanim.

Širom platformi Reddit i TikTok, investitori aktivno razmjenjuju savjete o izbjegavanju SpaceX-a nakon njegovog ulaska u vodeće indekse kao što su Russell 1000 i CRSP US Total Market, čak i ako to znači napuštanje poznatih ETF-ova (fondova koji trguju na berzi).

Nasuprot kritičarima stoje lojalni mali investitori i bogati pojedinci poput najbogatije Australke Gine Rinehart, koja je u junu objavila značajnu investiciju svoje kompanije Hancock Prospecting u SpaceX, nazvavši Muska izuzetnom osobom. Klađenje protiv ovih vijernih pratilaca ranije je bilo opasno, što su osjetili short selleri (ulagači na pad vrijednosti dionica) Tesle; investicija od 10.000 dolara u Teslu danas bi prema proračunima Bloomberga vrijedila oko 3,5 miliona dolara.

Ipak, Muskovo učešće u administraciji predsjednika Donalda Trumpa i učešće u kulturološkim ratovima prelili su se u portfelje investitora. Pored toga, visoke valuacije obje javne kompanije brinu analitičare. SpaceX je nakon istorijskog IPO-a u junu zabilježio pad vrijednosti dionica od 24%, što naglašava zabrinutost da su očekivanja nadmašila fundamentalne ekonomske pokazatelje.

Indeksno automatizovanje i problem pasivnog investiranja

Glavni problem za skeptike leži u činjenici da su Muskove dionice postale prevelike i predstavljaju podrazumijevani dio standardnih portfelja. Tesla čini 2% od 980 milijardi dolara vrijednog Vanguard S&P 500 ETF-a i preko 3% fonda Invesco QQQ Trust. Ulazak SpaceX-a sa tržišnom kapitalizacijom od 2,1 trilion dolara, što je 1,4 puta više od Tesle, dodatno podiže uloge.

Nakon zatvaranja trgovanja u ponedjeljak, SpaceX ulazi u indeks Nasdaq 100, što će pokrenuti mehaničku kupovinu vrijednu najmanje 5,4 milijarde dolara iz fondova koji prate indekse. Brzo uvrštavanje izazvalo je kritike jer su pružaoci indeksa prilagodili metodologiju uprkos malom broju dionica u slobodnom opticaju.

Zbog toga će početni udio SpaceX-a u većini indeksa biti ispod 1%, znatno manje od Tesle. Finansijski savjetnici ipak bilježe veliki broj upita klijenata koji ne žele nikakav udio u kompaniji koju kontroliše Musk.

Strategije zaobilaženja i personalizacija portfelja

Kao rješenje za izbjegavanje neželjenih dionica, kompanije poput Ellevesta nude direktno indeksiranje kroz kupovinu oko 300 pojedinačnih pozicija koje obuhvataju američke i međunarodne dionice, omogućavajući duboku personalizaciju.

Emily Green iz Ellevesta upoređuje trenutni sentiment protiv Muska sa situacijom u kojoj se nalazio Meta Platforms nakon izbora 2016. S druge strane, analitičar podataka David Greer prebacio je svojih 650.000 dolara penzione štednje u međunarodne fondove, razočaran američkom vanjskom politikom i najavama izlaska iz NATO saveza.

Omar Qureshi, finansijski savjetnik i direktor u kompaniji Hightower Signature Wealth, iako lično izbjegava SpaceX, pomaže klijentima da učestvuju u IPO-u. On naglašava da ova situacija osvjetljava posljedice buma pasivnog investiranja. Kada kompanija postane jedna od najvećih, prilivi novca automatski podižu cijenu dionica, pretvarajući to u proročanstvo koje samo sebe ispunjava.

Bejnar ne planira prelazak na aktivno vođene fondove, već je sa savjetnikom izabrao podskup ETF-ova bez SpaceX-a, uvjeren da kompanija neće skoro ući u indeks S&P 500 zbog pravila o profitabilnosti i jednogodišnjeg perioda stabilizacije, dok njena nedavna prodaja duga od 25 milijardi dolara samo potvrđuje sumnje da služi za podupiranje ostatka Muskovog poslovnog carstva.