Promjena strategije: Investitori sve više ulažu u čipove nego u AI

Tržište umjetne inteligencije ulazi u novu fazu u kojoj investitori sve više nagrađuju proizvođače čipova, dok tehnološki divovi koji ulažu stotine milijardi dolara u razvoj AI infrastrukture bilježe slabije rezultate na berzi. Sve izraženiji jaz između proizvođača hardvera i najvećih korisnika umjetne inteligencije otvorio je pitanje koliko su velika kapitalna ulaganja održiva i kada bi mogla početi opterećivati finansijske rezultate kompanija.

Dok je Philadelphia Semiconductor Index upravo završio najbolji kvartal u svojoj historiji sa rastom od 88 posto u drugom tromjesečju, dionice najvećih američkih tehnoloških kompanija kreću se u suprotnom smjeru. ETF Roundhill Magnificent Seven, koji prati sedam najvećih tehnoloških kompanija, značajno je oslabio od vrhunca dostignutog u maju, a sve kompanije iz te grupe ove godine zaostaju za rastom Nasdaq 100 indeksa od 16 posto.

Analitičari smatraju da je razlog prije svega rastuća zabrinutost investitora zbog rekordnih izdataka za razvoj umjetne inteligencije. Prema procjenama JPMorgana, najveći svjetski tehnološki igrači ove godine planiraju udvostručiti kapitalna ulaganja u AI u odnosu na prošlu godinu.

Najveći investitori u umjetnu inteligenciju, Amazon, Alphabet, Meta i Microsoft, samo tokom ove godine planiraju potrošiti čak 725 milijardi dolara na kapitalne investicije. Goldman Sachs procjenjuje da bi do kraja decenije njihova godišnja ulaganja u AI mogla premašiti bruto domaći proizvod velikih ekonomija poput Japana.

Art Hogan, glavni tržišni strateg kompanije B. Riley Wealth Management, smatra da ovakav razvoj događaja nije neuobičajen.

“To je prirodna evolucija tržišta. Tokom svake velike tehnološke revolucije investitori se u jednom trenutku okreću kompanijama koje proizvode ključnu opremu, umjesto onima koje ulažu najveći kapital“, rekao je Hogan, povlačeći paralelu sa zlatnom groznicom, kada su najveću zaradu ostvarivali prodavači lopata i krampi, a ne sami tragači za zlatom.

U JPMorganu ipak upozoravaju da bi ovakav raskorak mogao biti teško održiv. Analitičari vide dva moguća scenarija. Optimističniji predviđa da će tehnološki giganti uspjeti ostvariti veće prihode od umjetne inteligencije, čime bi njihove dionice sustigle proizvođače čipova. Drugi, pesimističniji scenario podrazumijeva smanjenje ulaganja u AI, što bi potom pogodilo i proizvođače hardvera koji danas ostvaruju najveću korist od investicionog ciklusa, navodi Business Insider.

Banka podsjeća da je slična razlika između proizvođača tehnologije i kompanija koje ulažu u novu infrastrukturu bila prisutna i u mjesecima koji su prethodili pucanju dot-com balona početkom 2000-ih.

“Trgovanje dionicama proizvođača poluprovodnika moglo bi se naći pod snažnim pritiskom, što bi izazvalo značajniju i dugotrajniju korekciju na tržištu umjetne inteligencije”, navodi tim JPMorgana predvođen Nikolaosem Panigirtzoglouom. Ipak, banka trenutno veću vjerovatnoću daje optimističnijem ishodu.

S druge strane, Hogan odbacuje tvrdnje da trenutna rotacija kapitala predstavlja signal pucanja AI balona. Smatra da tržište jednostavno prolazi kroz proces izdvajanja budućih pobjednika, pri čemu najveću korist trenutno ostvaruju proizvođači memorijskih čipova poput Micron Technologyja i južnokorejskog SK Hynixa.

Sličnog mišljenja je i Bret Kenwell, investicioni analitičar platforme eToro, koji ocjenjuje da dugoročni rast sektora umjetne inteligencije ne zavisi isključivo od najvećih tehnoloških kompanija.

“Da li tržište može nastaviti rast bez punog doprinosa ‘Veličanstvenih sedam’ kompanija? Bez sumnje da može”, zaključio je Kenwell, ističući da interes investitora za AI sektor ostaje snažan uprkos promjenama u raspodjeli kapitala.