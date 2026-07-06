Kina vodi novu AI utrku: Robotske ruke postaju ključ buduće ekonomije vrijedne milijarde dolara

Dok se globalna utrka u razvoju umjetne inteligencije ubrzava, kineske tehnološke kompanije sve više usmjeravaju resurse na jedan od najsloženijih izazova moderne robotike: razvoj robotskih ruku koje mogu oponašati ljudsku spretnost. Upravo bi taj tehnološki iskorak mogao humanoidne robote pretvoriti iz demonstracijskih projekata u mašine sposobne za svakodnevni rad.

Ljudska šaka smatra se jednim od najsloženijih dijelova ljudskog tijela. Radnje poput vezanja pertli, zakopčavanja dugmadi ili razbijanja jajeta zahtijevaju izuzetno preciznu koordinaciju pokreta, osjeta i neuroloških procesa koje nijedna mašina do sada nije uspjela u potpunosti replicirati.

Kina u tome vidi veliku ekonomsku priliku. Vlasti u Pekingu robotiku i takozvanu “utjelovljenu umjetnu inteligenciju” (embodied AI) smatraju jednim od temelja budućeg ekonomskog razvoja u trenutku kada se zemlja suočava sa starenjem stanovništva i smanjenjem radne snage.

Entuzijazam je dodatno porastao nakon što su humanoidni roboti kompanije Unitree početkom 2025. godine nastupili na tradicionalnoj kineskoj novogodišnjoj televizijskoj gala-priredbi. Od tada kineski proizvođači predstavljaju robote koji bi u budućnosti mogli obavljati kućanske poslove poput slaganja veša, kuhanja ili šišanja.

Komunistička partija Kine dodatno je naglasila važnost ove industrije u svojim razvojnim planovima. U maju je partijski časopis Qiushi objavio da roboti zasnovani na utjelovljenoj umjetnoj inteligenciji otvaraju nova tržišta vrijedna bilione juana.

We're open-sourcing "The Amazing Hand", an eight-degree of freedom humanoid robot hand compatible with @lerobot that can be 3-D printed at home for less than $250 ✌️✌️✌️



Given the success of Reachy Mini (2,000+ robots sold in a few days), we won't have the bandwidth to… pic.twitter.com/lS3QxU1Imz — clem 🤗 (@ClementDelangue) July 12, 2025

Ipak, uprkos činjenici da se više od polovine svih industrijskih robota instaliranih svake godine nalazi upravo u Kini, praktična primjena humanoidnih robota ostaje ograničena. Međunarodna federacija robotike prošle godine zaključila je da su istinski višenamjenski humanoidni roboti još uvijek daleko od komercijalne upotrebe.

Hardver napreduje, softver ostaje najveća prepreka

Osnivač kompanije LinkerBot Zhou Yong smatra da je razvoj robotske ruke čak stotinu puta složeniji od razvoja kompletnog humanoidnog robota.

“Njena spretnost deset je puta veća od ostalih dijelova tijela, ali zauzima samo desetinu njihovog prostora”, kaže Zhou.

Inspirisan riječima Stevea Jobsa da je inovacija sposobnost odbacivanja hiljada drugih ideja, Zhou je 2023. odlučio fokusirati kompaniju isključivo na razvoj robotskih ruku. Danas LinkerBot proizvodi oko 5.000 robotskih ruku mjesečno, planira udvostručiti proizvodnju i dostići tržišnu vrijednost od šest milijardi dolara.

Jedan od njegovih ciljeva jeste proizvodnja pristupačnih protetskih ruku za osobe s amputacijama. Umjesto sadašnjih cijena koje često dosežu desetine hiljada dolara, Zhou vjeruje da bi ih njegova kompanija mogla ponuditi za svega 1.000 dolara po komadu.

liku prednost kineskim kompanijama daje razvijen proizvodni lanac nastao zahvaljujući brzom razvoju industrije električnih vozila. Baterije, minijaturni elektromotori i druge ključne komponente dostupni su u velikim količinama i po znatno nižim cijenama nego u drugim državama.

Pan Yunzhe, osnivač kompanije Wuji Technology iz Shenzhena, kaže da je upravo dostupnost proizvodnog lanca razlog zbog kojeg je, nakon studija u Sjedinjenim Američkim Državama, odlučio pokrenuti kompaniju u Kini.

“U SAD-u je bilo gotovo nemoguće razvijati hardver zbog ograničenja u lancu snabdijevanja”, kaže Pan.

Milionsko tržište i potraga za inteligentnim pokretima

Iako je hardverski razvoj značajno napredovao, stručnjaci upozoravaju da je pravi izazov softver, naučiti robota kako koristiti ruke jednako prirodno kao čovjek.

“Problem izrade ovih ruku danas se postepeno rješava. Ali njihovo upravljanje potpuno je druga priča i još niko ne zna konačno rješenje”, kaž

Nathan Lepora, profesor robotike i umjetne inteligencije na Univerzitetu u Bristolu.

Za razliku od velikih jezičkih modela koji se treniraju na ogromnim količinama tekstualnih podataka dostupnih na internetu, modeli prostorne inteligencije zahtijevaju podatke o stvarnim pokretima ljudi.

Zbog toga kompanije razvijaju nove metode prikupljanja podataka. Jedan od najpoznatijih proizvoda kompanije Wuji Technology jeste posebna senzorska rukavica koja bilježi pokrete prstiju, pritisak i osjećaj dodira dok korisnik obavlja svakodnevne aktivnosti.

“Dva najvažnija problema su razumjeti kako se čovjek kreće i šta zapravo osjeća dodirom. To su izuzetno složena pitanja koja još nisu riješena”, ističe Pan.

Interes investitora raste velikom brzinom. Kina danas ima više od milion registrovanih kompanija iz oblasti robotike, dok je broj novih registracija tokom 2025. porastao za 40 posto u odnosu na prethodnu godinu. Industrija robotskih ruku prošle godine premašila je vrijednost od 50 milijardi juana, odnosno oko 7,4 milijarde dolara, navodi britanski list The Guardian.

Uprkos brojnim tehničkim izazovima, kineski poduzetnici vjeruju da će upravo oni prvi razviti robote sposobne za samostalno obavljanje složenih zadataka. “Ne stvaramo robote da zamijene ljude”, poručuje Zhou. “Stvaramo ih kako bi ljudi živjeli kvalitetnije i prosperitetnije”.