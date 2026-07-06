Paradoks nekretnina u BiH: Infrastrukturni bum maskira oštar pad stanogradnje

Građevinski sektor Bosne i Hercegovine pokazuje mješovite signale na početku drugog kvartala. U maju ove godine izdata su 478 odobrenja za građenje, što predstavlja rast od 7,7 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH.

Međutim, ovaj prividni rast krije oprez investitora, s obzirom na to da je broj izdatih dozvola i dalje za 3,9 posto manji od godišnjeg prosjeka iz 2025. godine. Unutar ukupne strukture, apsolutni fokus ostaje na novogradnji koja obuhvata čak 429 odobrenja, dok se ostatak odnosi na dogradnje i rekonstrukcije.

Pravi pokretač majskog rasta leži u oblasti niskogradnje, gdje je broj dozvola za infrastrukturne projekte skočio za čak 35,5 posto na godišnjem nivou. Ovaj segment signalizira snažnija institucionalna i privatna ulaganja u puteve i komunalnu infrastrukturu. Nasuprot tome, sektor visokogradnje bilježi ozbiljno ‘hlađenje’; broj stanova za koje su izdata odobrenja pao je na 938, što je oštar pad od 22,4 posto u poređenju sa majem prošle godine. Tržište i dalje preferira manje i srednje stambene jedinice, gdje dominiraju dvosobni (359) i trosobni stanovi (258).

Činjenica da je čak 924 od 938 planiranih stanova predviđeno kroz novogradnju potvrđuje da se kapital i dalje primarno usmjerava u potpuno nove projekte, dok alternativni vidovi razvoja ostaju na margini.

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