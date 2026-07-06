Supermarketi postaju najveća konkurencija američkim lancima brze hrane

Godinama su se lanci brze hrane žestoko borili kako bi preoteli kupce jedni od drugih. Međutim, u posljednje vrijeme njihova najveća konkurencija ne dolazi iz ugostiteljskog sektora, već sa polica prehrambenih prodavnica. Dok potrošači, umorni od rasta inflacije, preispituju šta zapravo predstavlja dobru vrijednost za novac, širenje ponude gotovih jela u supermarketima postaje održiva alternativa obrocima iz drive-thru restorana.

Novi podaci o posjećenosti koje je objavila analitička kompanija Placer.ai sugerišu da se ovaj pomak počinje jasno odražavati na odluke Amerikanaca o tome gdje će jesti.

Iako je posjećenost restoranima generalno oslabila ove godine, pritisak nije ravnomjerno raspoređen. Klasični lanci brze hrane (QSR) bilježe pad prometa, dok su fast-casual lanci, restorani opuštenog i finog objedovanja pokazali veću otpornost. Glavni razlog leži u tome što se trgovine mješovitom robom i supermarketi sve agresivnije bore za iste prilike za ručak ili večeru. Oni nude gotova jela koja pružaju sličan nivo praktičnosti, ali uz znatno nižu uočenu cijenu, čime direktno ugrožavaju tradicionalne restoranske formate.

Promjena percepcije vrijednosti i prilagođavanje industrije

Maloprodajni lanci, od Krogera do Whole Foodsa, uložili su ogromna sredstva u pripremljenu hranu, dok su veleprodajni klubovi i masovni trgovci proširili ponudu “grab-and-go” obroka, sushi pultova i toplih bifea. Rukovodioci supermarketa otvoreno opisuju gotova jela kao ključnu priliku za rast, jer kupci traže kvalitet restoranskog obroka bez restoranskih cijena. Godine kontinuiranog rasta cijena u lancima brze hrane smanjile su nekadašnju cjenovnu razliku između brze usluge, gotove hrane iz trgovine i fast-casual restorana, čineći alternative privlačnijim.

Istraživanje kompanije Technomic potvrđuje ovaj trend: 70% ispitanika smatra da je hrana pripremljena kod kuće najisplativija. Kada je riječ o gotovim jelima iz trgovina u poređenju sa restoranskim porcijama, rezultat je izjednačen, 16% potrošača bira gotovu hranu iz supermarketa, dok 15% bira restorane. To dokazuje da kupci supermarkete vide kao uvjerljivu zamjenu za izlaske.

Kao odgovor na pritisak na kućne budžete, lideri poput McDonald'sa i Yum Brandsa (vlasnika Taco Bella) fokusiraju se na svoje platforme pristupačnosti i inovacije na meniju kako bi povratili ekonomski osjetljive goste. Potrošači više ne vagaju samo jedan restoran u odnosu na drugi; oni biraju između restoranskog menija i ponude u lokalnom supermarketu, navodi Business Insider.