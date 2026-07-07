Samsung bilježi rekordan rast profita ali strah od usporavanja AI trenda briše milijarde s tržišta

Kompanija Samsung Electronics objavila je prognozu za drugo tromjesečje prema kojoj operativni profit bilježi skok od čak 19 puta, nadmašujući ukupnu zaradu ovog tehnološkog giganta u protekle tri godine. Masovna ulaganja u umjetnu inteligenciju i prateće podatkovne centre podstakla su rekordnu potražnju i istorijski rast cijena memorijskih čipova.

Samsung procjenjuje operativni profit u periodu april-juni na 89,4 triliona vona (oko 58,44 milijarde dolara), što premašuje ranije procjene analitičara LSEG SmartEstimate od 87,3 triliona vona, dok se očekuje i rast prihoda od 129% na 171 trilion vona. Ipak, uprkos ovim izvanrednim rezultatima, investitori su povukli više od 100 milijardi dolara s tržišta uslijed zabrinutosti oko dugovječnosti trenutnog AI procvata, što je uzrokovalo pad dionica Samsunga za 10,1%, dok su dionice konkurentske firme SK Hynix pale za 10,6%.

Održivost tehnološkog buma pod lupom investitora

Analitičari navode da je pad vrijednosti dionica direktna posljedica visokih očekivanja tržišta i straha da bi izgradnja AI infrastrukture mogla usporiti. Prema riječima Alberta Yonga iz Petra Capital Managementa, odlični rezultati Samsunga bili su predvidivi i već uračunati u raniju cijenu dionica, dok investitore sada brine rizik od smanjenja potrošnje vodećih američkih tehnoloških firmi na AI opremu. Morningstar analitičar Jing Jie Yu dodaje da je procjena prihoda bila nešto slabija od očekivane zbog umjerenijeg rasta cijena DRAM memorije, što je dodatno uznemirilo tržište.

Ipak, profit je zabilježio ogroman rast iako je kompanija izdvojila značajna sredstva za bonuse radnicima u sektoru poluvodiča. Dok JPMorgan prognozira umjereniji povrat investicija u drugoj polovini godine, analitičari zaključuju da bi najveći rizik za ovaj ciklus rasta predstavljalo smanjenje investicija u AI infrastrukturu od strane velikih tehnoloških kompanija koje se suočavaju s neizvjesnim povratom uloženog novca, navodi Yahoo finance.