Trkači ultramaratona na Antarktiku (Antartic Ice Ultra) održanom početkom mjeseca, dobili su nesvakidašnju konkurenciju. Humanoidni robot nazvan Questr bio je jedan od 25 učesnika trke održane u kampu Ultima. Organizator Oliver Wang rekao je da je Qestr prvi humanoidni robot koji je učestvovao u trci za ekstremne trkače usred divljine Antarktika.

“Mislim da je to prvi robot na svijetu koji se trka s ljudima, da, s pravim trkačima“, kazao je Wang, prenosi Reuters.

S obzirom na to da Antarktik trenutno doživljava fenomen ponoćnog sunca, utrka je počela u 1 sat ujutro, a učesnici su se pripremali za temperaturu od -24 stepena Celzijusa.

Obučen u termo jaknu, Questr je uspio pronaći svoje mjesto u teškim uslovima. Međutim, baterija mu se ispraznila nakon tri kilometra, zbog čega je morao odustati od trke.

Događaj je bio podijeljen u četiri različite trke, od najkraće (50 km) do najekstremnije (160 km). Oslanjajući se na toplu hranu i grickalice kao glavno gorivo tokom višesatnih napora, trkači su uspješno stigli do cilja, završivši udaljenosti od 50 km (31 milja), 80 km (49 milja), 100 km (62 milje) i 100 milja (160 km). Pobjednik najduže trke od 100 milja bio je Kinez Yusheng Ni sa vremenom 17:02:24, čime je postavio novi lični rekord.

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