Ne tako davno kineski proizvođač automobila BYD bio je poznat po pristupačnim gradskim električnim vozilima, dok danas u industriji dominira po performansama i brzini. Pokazao je to 1. novembra na zatvorenom autoputu u Abu Dhabiju kada je njegov BYD YangWang U9 Xtreme, postavio novi zvanični rekord u jednom smjeru vozeći 503,17 kilometara na sat. Ovime je postao prvi serijski automobil u historiji koji je probio granicu od 500 km/h. Svjetski rekord U9 Xtreme oborio je u septembru prošle godine u Njemačkoj, na testnoj stazi Automotive Testing Papenburg kada je postigao 496,22 km/h, srušivši tada svjetskog rekordera među električnim automobilima, hrvatski Rimac Nevera R (431,45 km/h), te je prestigao i Bugatti Chiron Super Sport 300+. Ovaj rezultat zvanično je verifikovala i Međunarodna automobilska federacija (FIA).

Kinezi se nisu razmetali kada su proizvodili U9 Extrime, već su lansirali ograničenu seriju automobila od svega 30 primjeraka širom svijeta.

Četiri motora

Automobil pokreću četiri nezavisna elektromotora, po jedan na svakom točku, sa ekstremno visokim brojem obrtaja (do 30.000 o/min) i arhitekturom od 1.200 volti. Ukupna snaga prelazi 2.220 kW (oko 3.000 konjskih snaga), što je više nego dvostruko jače od standardne verzije modela U9 (1.300 KS).

Ekstremno velike performanse i ograničena serija ovog automobila prati i ekstemno visoka cijena.

“Cijena jednog primjerka Yangwang U9 Xtreme prelazi 20 miliona juana (oko 2,73 miliona eura), što ga čini najskupljim izloženim automobilom na ovogodišnjem Sajmu automobila u Pekingu. Ograničen je na 30 jedinica širom svijeta i dobio je priznanje najviših svjetskih krugova“, kazao je Li Yunfei, generalni direktor za brend i odnose s javnošću BYD-a, krajem aprila na kineskoj društvenoj mreži Weibo.

Prvi kupac automobila bio je iz Australije.

Zarada međutim nije prioritet kineskom proizvođaču, već da kroz ovaj projekat demonstrira domete BYD-ovih inženjera u oblasti elektromotora i baterija. Izvršna potpredsjednica BYD-a Stella Li, zadužena za globalno širenje brenda, potvrdila je u aprilu za italijanki SportMediaset, da kompanija vodi aktivne razgovore o ulasku u Formulu 1.

BY želi u Formulu 1

„Sreli smo se sa Stefanom Domenicalijem u Šangaju. Volim Formulu 1 jer je ona stvar strasti i kulture, a ljudi sanjaju o tome da budu dio Formule 1.Da, to je nešto o čemu razgovaramo. To je prava prilika da testiramo našu tehnologiju.“

Ambicije BYD-a za ulazak u Formulu 1 potvrdio je i predsjednik Međunarodne automobilske federacije FIA Mohammed Ben Sulayem koji je kazao da su se dva kineska proizvođača BYD i Geely zvanično obratila FIA-i povodom ulaska u Formulu 1 kao 12. tim na gridu. istakao je i kako BYD-u predložio kupovinu nekog postojećeg F1 tima, ali da kineski proizvođač nije bio zainteresiran za tu opciju već da želi sopstveni tim.