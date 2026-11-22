Slika Vincenta van Gogha prodata je u srijedu na aukciji kuće Sotbi (Sotheby’s) u New Yorku za rekordnih 190 miliona dolara, čime je postala najskuplje djelo holandskog umjetnika ikada prodato na aukciji. Prodaja je uslijedila nakon što su prodavci u posljednjem trenutku postigli dogovor sa potomcima jevrejske porodice koja je tvrdila da je slika prodata pod prisilom tokom nacističkog perioda.

Slika Châtaigniers en fleurs („Kestenovi u cvatu“), nastala 1890. godine, prodata je po aukcijskoj cijeni od 165 miliona dolara, dok je konačan iznos, uključujući aukcijske naknade, dostigao oko 190 miliona dolara.

Time je postavljen novi rekord za Van Goghova djela prodata na aukcijama, nadmašivši prethodni rekord od 117,2 miliona dolara, koliko je u novembru 2022. plaćeno za njegovu sliku iz 1888. godine Orchard with Cypresses („Voćnjak sa čempresima“).

Slika prodata u srijedu prikazuje procvjetale kestenove u jednom francuskom selu, a završena je u maju 1890. godine, svega nekoliko mjeseci prije smrti holandskog slikara, koji je preminuo u 37. godini.

Foto: Sotheby’s

Prema pisanju The New York Timesa, pobjedničku ponudu dao je poznati njujorški trgovac umjetninama William Acquavella, direktor galerije Acquavella.

Djelo je prodala argentinska porodica Blaquier-Arrieta, koja ga je kupila 1975. godine.

Ta porodica zauzela je 24. mjesto na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi Argentine za 2024. godinu, sa procijenjenim zajedničkim bogatstvom od milijardu dolara.

Spor zbog prodaje slike u vrijeme nacističkog progona Jevreja

Održavanje aukcije prošle sedmice dovedeno je u pitanje nakon što su potomci nekadašnjeg vlasnika slike, njemačkog izdavača jevrejskog porijekla Samuela Fischera, izrazili zabrinutost zbog okolnosti pod kojima je njegova porodica prodala umjetničko djelo 1936. godine, dvije godine nakon njegove smrti.

Prema evidenciji o porijeklu i vlasništvu slike koju vodi Sotheby’s, Fischer je kupio djelo 1909. godine.

Slika je ostala u vlasništvu njegove porodice do 1936., kada je prodata francuskim kolekcionarima.

Fischerovi potomci tvrdili su da je porodica bila primorana da proda sliku zbog ozbiljnih finansijskih poteškoća izazvanih nacističkim progonom.

Advokat porodice prošle sedmice uputio je pismo aukcijskoj kući, ukazujući na to da je prodaja obavljena nedugo nakon što je porodica napustila Berlin i preselila se u Beč.

U pismu su zatraženi dokazi da je transakcija iz 1936. godine bila dobrovoljna i da je slika prodata po tadašnjoj tržišnoj vrijednosti.

Sotheby’s je u utorak saopštio da su porodica Blaquier-Arrieta i potomci porodice Fischer postigli „obostrano zadovoljavajući dogovor“, čime je omogućeno održavanje aukcije.

Uslovi nagodbe nisu objavljeni.

Aukcija donijela ukupno 412 miliona dolara

Rekordno prodata Van Goghova slika bila je dio Sotheby’s-ove aukcije pod nazivom Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection („Legendarno: Kolekcija Blakije-Arijeta“).

Na aukciji je predstavljeno još 11 umjetničkih djela iz kolekcije koju su godinama stvarali Nelly Arrieta de Blaquier i Carlos Pedro Blaquier.

Porodica je bogatstvo stekla zahvaljujući kompaniji Ledesma, velikom proizvođaču šećera i poljoprivrednih proizvoda u Argentini.

Aukcija je donijela ukupno oko 412 miliona dolara, uključujući 111 miliona dolara plaćenih za sliku Arlequin („Arlekin“) francuskog slikara Paula Cézannea.

Siladitya Ray, Forbes

Van Gogh Painting Sells For Record $190 Million—After Nazi-Era Ownership Dispute