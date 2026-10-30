Čudna aukcija: Niko nije htio hotel za 3,44 miliona, a sada je cijena skočila na 10,57 miliona eura

Hotel Katarina u Dugopolju na drugoj Fininoj aukciji postigao je cijenu od nevjerovatnih 10,57 miliona eura. Iznos je iznenađenje iz više razloga. Početna cijena bila je tek 2,29 miliona eura, dok je procijenjena vrijednost hotela je 4,58 miliona eura. Osim toga, na prvoj aukciji na kojoj je početna cijena bila 3,44 miliona niko nije bio zainteresiran.

Riječ je o hotelu s četiri zvjezdice hercegovačkog poduzetnika Stanislava Mucića koji se prodaje radi odlaska firme u stečaj.

Koji je najvjerovatniji scenarij?

Stečajni upravnik Davorin Kapustić za Forbes Hrvatska rekao je kako će mu situacija biti jasnija tek kad mu budu dostupan izvještaj o tome ko je učestvovao i licitirao. Dodao je kako to nije prvi put da se na kasnijoj aukciji postigne viša cijena. Dok je na prvoj aukciji depozit uplatila jedna osoba, ovaj put su to bile četiri.

Forbes Hrvatska već je izvještavao o modalitetima manipulacija na aukcijama. Jedan od mogućih scenarija da je jedna strana postigla cijenu koju je htjela, a potom pomoću dva saradnika tokom noći povećala cijenu kako bi onemogućila četvrtog sudionika da kupi hotel jer bi za njega morao ponuditi još veću cijenu. Pravila aukcije nalažu da osoba koja odustane od kupovine ostaje bez depozita, a pravo kupovine nudi se sljedećem licitatoru. Ako se radilo o takvom scenariju, onda bi to značilo i da bi se ‘žrtvovala’ dva depozita u visini 458.437 eura svaka.

Odvojene aukcije

Hotel Katarina izgrađen je 2009. godine. Dio koji je predmet julske aukcije ima sedam spratova na kojima se nalaze 63 sobe i 11 apartmana, restoran caffe-bar, noćni bar, wellness, konferencijski prostor i garažu. Površine je 2230 kvadratnih metara uz dvorište od 1216 kvadrata.

Iz pravnih razloga depedansa hotela koja se nalazi s lijeve strane i uključuje dvoranu za vjenčanja i još osamdesetak soba bili su predmet odvojene aukcije.