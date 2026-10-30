Trump Mlađi navodno lovio u Mongoliji sa ruskim oligarhom i ubio ugroženu vrstu divlje ovce

Donald Trump Jr navodno je u augustu bio u lovu u zabačenom dijelu Mongolije sa ruskim oligarhom Umarom Kremljovim, koji je pomogao u finansiranju njegovog vjenčanja. To je najnovije otkriće o njihovom odnosu, koji je, prema navodima medija, iza zatvorenih vrata izazvao nezadovoljstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ključne činjenice

Kremljov je pratio Trumpa Mlađeg tokom dvodnevnog lova u zapadnoj Mongoliji u augustu, kada je predsjednikov sin odstrijelio altajskog argalija, ugroženu vrstu divlje ovce sa velikim rogovima, objavio je Financial Times – FT, pozivajući se na objave na društvenim mrežama, podatke o praćenju letova, lokalne izvore i javne evidencije.

Foto: Shutterstock

Portparol Trumpa Mlađeg potvrdio je da su njih dvojica ranije ove godine zajedno bili u lovu, rekavši za FT da to „nikoga ne bi trebalo da iznenadi“.

Dodao je da je „Don jasno stavio do znanja da sa Umarom ima lično prijateljstvo, a ne poslovni odnos“, kao i da se „njihovo prijateljstvo uglavnom zasniva na zajedničkoj ljubavi prema lovu, ribolovu i boravku u prirodi“.

Odnos Trumpa Mlađeg sa Kremljovim, predsjednikom Međunarodne bokserske asocijacije (IBA), organizacije opterećene brojnim skandalima, koji je blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, prvi put je izazvao pažnju javnosti u septembru.

Tada su Trump Mlađi i njegova supruga Bettina priznali da je Kremljov pomogao u finansiranju njihovog raskošnog svadbenog vikenda na privatnim ostrvima na Bahamima ranije ove godine.

Bettina Trump (rođena Anderson) opisala je uplatu kao „izuzetno velikodušan svadbeni poklon prijatelja“.

Međutim, predsjednik Trump, koji nije prisustvovao vjenčanju, novinarima je rekao: „Koliko sam razumio, vratio mu je novac. Nije želio da prihvati tako nešto.“

Prema ranijem pisanju Wall Street Journala, predsjednik Trump se u privatnim razgovorima sa saradnicima žalio da je njegov sin pokazao lošu procjenu time što je prihvatio poklon.

Pozadina slučaja

Kremljov je za vjenčanje održano u maju izdvojio nekoliko stotina hiljada dolara, uključujući troškove vatrometa i organizacije događaja, objavila je istraživačka organizacija ProPublica.

Bettina Trump navela je u objavi na Instagramu da Kremljov nije prisustvovao samoj ceremoniji vjenčanja, koja je održana privatno prije nego što je par otputovao na Bahame.

Tamo im se pridružilo oko 50 članova porodice i prijatelja, među kojima su bili Ivanka Trump i Jared Kushner, Eric Trump i Tiffany Trump.

Nekoliko dana prije vjenčanja Kremljov je bio među članovima delegacije koja je pratila Putina tokom posjete Kini.

Trump Mlađi poznaje Kremljova najmanje od prošle godine, kada je zajedno sa njim učestvovao u panel-diskusiji o boksu u Istanbulu.

Demokrate pokrenule istrage

Demokrate u američkom Kongresu pokrenule su istragu o odnosu Trumpa Mlađeg i Kremljova nakon otkrića da je ruski oligarh pomogao u plaćanju njegovog vjenčanja.

Kongresmen Robert Garcia, demokrata iz Kalifornije i najviše rangirani predstavnik te stranke u Odboru za nadzor Predstavničkog doma, u pismu Trumpu Mlađem naveo je da njegove veze sa Kremljovim „mogu predstavljati najozbiljniju optužbu protiv njega do sada“.

Garcia je upozorio da taj odnos „otvara ozbiljna pitanja o mogućim aranžmanima u kojima se novac ili usluge razmjenjuju za politički uticaj, kao i o mogućem infiltriranju stranih obavještajnih službi u predsjednikovu porodicu“.

Od Trumpa Mlađeg zatražio je da „odmah sačuva svu evidenciju, dokumenta i komunikaciju koja se odnosi na njegov odnos sa gospodinom Kremljovim“.

Sara Dorn, Forbes

Donald Trump Jr. Reportedly Hunted In Mongolia With Russian Oligarch Who Bankrolled His Wedding—And Killed An Endangered Sheep