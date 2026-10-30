Najveća pljačka kriptovaluta na svijetu, hakeri opustošili Binance za samo 20 minuta

Sa najveće svjetske kripto berze Binance hakeri su ukrali 6,3 milijarde dolara. Prema analitičkoj firmi Chainalysis i drugim stručnjacima iz industrije, ovo bi mogla biti najveća pljačka kriptovaluta na svijetu.

Kako prenosi Reuters, nakon objave vijesti, cijene kriptovaluta su pale, dok je Binance zaustavio isplate i saopštio da će koristiti sredstva kompanije za pokrivanje gubitaka. Izdavatelji stablecoina, uključujući Tether sa sjedištem u El Salvadoru i World Liberty Financial, kojeg podržava Trump, zamrznuli su oko polovinu ukradene imovine.



Binance je saopštio da je sarađivao s partnerima na zamrzavanju pogođene imovine, a do sada je pronađeno oko 3 milijarde dolara. Nije spomenuo status preostalih 3,3 milijarde dolara, a njegov suosnivač Yi He rekao je da će berza pokriti “sve gubitke od hakovanja”

Depoziti nisu pogođeni

Binance je saopštio da njegovi depoziti nisu pogođeni i da očekuje nastavak usluga isplate u narednih 48 sati.



Prema TRM-u nekoliko karakteristika napada podudara se sa ranijim pljačkama povezanim sa Sjevernom Korejom, uključujući hakiranje kripto berze Bybit iz 2025. godine, koje je američki Federalni istražni biro pripisao Pjongjangu.



“Donosimo ovu odluku s visokim povjerenjem”, navodi se u saopštenju.



Kako je za Reuters kazala osoba upoznata sa situacijom, Binance sarađuje sa Federalnim istražnim biroom i Tajnom službom Sjedinjenih Država (USSS).



„Ovo je bio složen napad i činimo sve što možemo u koordinaciji s organima reda kako bismo ga riješili“, saopćio je Binance u objavi na X-u.

Pljačka za 20 minuta

Binance je saopćio da je kompanija interno izdvojila oko 6,34 milijarde dolara kompanijskih sredstava za pokrivanje gubitaka, bez navođenja detalja o porijeklu sredstava. Kompanija ima rezervni fond od milijardu dolara za bitcoin, namijenjen zaštiti imovine kupaca u slučaju sigurnosnih propusta, prema podacima sa svoje web stranice. Osnivač Binancea, Changpeng Zhao, rekao je na X-u da kompanija posjeduje dionice SpaceX-a vrijedne više od milijardu dolara.



Najveći dio pljačke odvio se u periodu od 20 minuta, počeo je kasno u četvrtak i imao je sličnosti s prethodnim velikim napadima za koje se krivi Sjeverna Koreja, prema američkim firmama za analizu blockchaina TRM Labs i Chainalysis.

TRM je saopštio, prenosi Reuters, da su napadači uspjeli postići da se Binance novčanici isprazne u novčanike koje su kontrolirali hakeri, što je slično pljački kripto berze Bybit iz 2025. godine, koju je FBI pripisao Sjevernoj Koreji.