Kako je jedna općina u BiH uspjela da raste sedam puta brže od Federacije BiH – cilja preko 4 milijarde KM prometa

Općina Tešanj je za samo jedan mjesec (septembar) ostvarila 408 miliona KM fiskalnog prometa, što je bilo dovoljno da se pozicionira na četvrto mjesto u Federaciji BiH. Septembarski rast, nastavak je pozitivne augustovske bilance rasta fiskalnog prometa. Kako je pojasnio prvi čovjek općine, načelnik Suad Huskić, u augustu ove godine, Tešanj, iako nije administrativno središte, po prometu je pretekao devet sjedišta kantona u FBiH. Kako prenosi Fena, ukupan promet u prvih devet mjeseci godine na području ove općine iznosio je 3,1 milijardu KM.

“Presudni su ljudi, rad i poduzetništvo”

“Realno je očekivati da će na kraju godine ukupan promet biti preko četiri milijarde KM. U prometu smo rasli sedam puta brže od FBiH. Drugim riječima, dok je na svakih 100 KM prošlogodišnjeg prometa FBiH do danas ostvarila, približno, 107 KM, Tešanj je ostvario gotovo 146 KM. Uz ove podatke, treba pratiti izvoz, industrijsku proizvodnju, broj radnih mjesta”, pojašnjava Huskić i dodaje: “Industrijska proizvodnja Zeničko-dobojskom kantonu, u periodu januar–juli 2026., smanjena je za 18,6 posto, a samo u julu pad u odnosu na juli 2025., iznosio je čak 38,3 posto. To se dogodilo zbog zaustavljanja proizvodnje čelika u Zenici. Tešanj, Doboj Jug i Usora, koje, zajedno, imaju manje od 16 posto stanovnika ZDK, kao regija ostvaruju više od 35 posto ukupnog fiskalnog prometa našeg kantona.”



Huskić zasluge za rast pripisuje i javnom sektoru, koji kako kaže, pruža stabilnost, ulaže u poslovnu infrastrukturu i pruža podršku lokalnom ekonomskom razvoju.

“Tešanj pokazuje da veličina grada nije presudna, nego da su presudni ljudi, rad, poduzetništvo i stvaranje uslova za razvoj”, kaže Huskić, prenosi Fena.

U Tešnju je prema podacima objavljenim na općinskoj zvaničnoj stranici, 2024.godine stepen zaposlenosti radno sposobnog stanovništva iznosio 45.83%. Istovremeno u Zeničko-dobojskom kantonu taj postotak je iznosio 34,93, a u FBiH 37,04.

Dok je na svakih 100 KM prošlogodišnjeg prometa FBiH do danas ostvarila, približno, 107 KM, Tešanj je ostvario gotovo 146 KM, Suad Huskić

Inače, ovaj grad je izvozno orijentisan, gdje se u više od 70 zemalja svijeta izvoze proizvodi od filtera, auto-dijelova, preko prehrambenih proizvoda i tekstila, do namjenske opreme.

Ocjenjujući ekonomsku snagu i potencijal, ulaganja, život građana, njegovu piziciju, Financial Times je prije dvije godine Tešanj rangirao kao najbolju bh. sredinu, uvrstivši među deset gradova još i Kakanj te Bosansku Gradišku.

Neke od najvećih firmi

Iste godine u ovom bh. gradu, koji se etablirao kao strateški važno privredno mjesto za ekonomski rast BiH, poslovala su 3.056 poslovna subjekta, a samo četiri godine ranije (2020.) ovdje je bilo registrovano 2.630 biznisa.

Neke od najvećih bh. firmi potiču i djeluju iz ovog kraja, Hifa Oil, As Holding, Madi, Mann+Hummel BA i drugi.