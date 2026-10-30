Real Madrid se izvinio Kini zbog Mbappeove izjave o „diktatoru“, kineske televizije prestale da prenose utakmice

Real Madrid, španski fudbalski klub za koji nastupa Kylian Mbappé, izvinio se juče kineskom narodu, dan nakon što je francuski napadač u jednom podkastu Mao Zedonga nazvao „kineskim diktatorom“, što je izazvalo oštre reakcije u Kini.

Mbappe je u ranijem intervjuu za jedan podkast rekao da mu se dopada internet-mim u kojem su navijači njegovo lice postavili preko slike Mao Zedonga, kineskog komunističkog revolucionarnog vođe koji je umro 1976. godine. Nije ga pomenuo po imenu, već ga je nazvao „kineskim diktatorom“.

Njegova izjava brzo je izazvala oštre reakcije u Kini, nakon čega su velike kompanije raskinule sponzorske ugovore sa francuskim fudbalerom.

Real Madrid se u saopštenju objavljenom u srijedu izvinio kineskom narodu zbog „svake neprijatnosti koju su izazvale nedavne riječi našeg igrača Kyliana Mbappea“ i istakao da gaji „duboko poštovanje“ prema Kini i njenim građanima.

Saopštenje je uslijedilo nakon što su kineske televizije najavile da više neće emitovati utakmice ili reklame u kojima se pojavljuje Mbappe.

Kineska centralna televizija (CCTV) obustavila je prenose utakmica španske La Lige u kojima nastupa francuska zvijezda, objavio je ESPN.

Istovremeno, televizijski emiter Migu saopštio je da neće prenositi predstojeću utakmicu Real Madrida u nedjelju, prenio je Reuters.

Šta je tačno rekao Mbappe?

Tokom gostovanja u francuskom podkastu „The Bridge“, Mbappe je odgovarao na pitanje koji mu je omiljeni internet-mim sa njegovim likom.

„Video koji je neko napravio sa nekim čovjekom… Mislim da je bio kineski diktator“, rekao je Mbappe.

Francuski fudbaler se ubrzo izvinio, nakon što je nekoliko kineskih kompanija raskinulo sponzorske ugovore sa njim.

Među njima su proizvođač pića Dongpeng i mljekarske kompanije Mengniu i Milkground.

„Izvinjavam se svima koje su moje riječi uznemirile“, poručio je napadač Real Madrida.

„To mi nije bila namjera. Duboko poštujem kineski narod i njegovu istoriju i iskreno mi je žao.“

Kako je reagovala Kina?

„Ozbiljno shvatamo izvinjenje koje je uputio“, izjavio je portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun na konferenciji za novinare u srijedu, prenio je Associated Press.

Foto:Nicole Rerk / Shutterstock.com

Šta slijedi?

La Liga i njen predsjednik Javier Tebas uputili su sopstvena izvinjenja u utorak.

Tebas je naglasio da će biti preduzete konkretne mjere kako se slične situacije ne bi ponovile.

„Sprovešćemo konkretne mjere kako bismo pomogli da se ovakve situacije više ne događaju“, poručio je Tebas.

Za sada nije poznato da li će kineske televizije pristati da nastave prenose utakmica Real Madrida.

Predsjednik španske lige saopštio je u srijedu da se sastao sa ambasadorom Kine u Španiji kako bi „pronašli rješenja za prevazilaženje ove situacije“.

Zachary Folk, Forbes

Real Madrid Apologizes For Mbappé ‘Dictator’ Comments—After Chinese Broadcasters Drop Games