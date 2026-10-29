Christine Lagarde napušta poziciju predsjednice Evropske centralne banke
Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde objavila je danas (četvrtak) da odlazi sa pozicije predsjednice Centralne evropske banke (ECB). “Predsjednica Evropske centralne banke Christine Lagarde danas je obavijestila Upravno vijeće i predsjednika Evropskog vijeća Antónia Costu da će se povući sa svoje pozicije 7. februara 2027. godine”, navodi se u saopštenju za javnost ECB-a.
Mandat Christine Lagarde trebao je trajati do kraja oktobra 2027. godine, ali spekulacije o njenom ranom odlasku traju već mjesecima.
Njena odluka, dolazi u trenutku kada se ECB nalazi usred ciklusa povećanja kamatnih stopa, u nastojanju da se spriječi utjecaj cijena nafte zbog rata u Iranu na druge cijene i plate.
Uhvaćena između uporne inflacije potaknute ponovnim porastom cijena energije i pogoršanjem uslova finansiranja, očekuje se da će ECB u četvrtak zadržati svoju depozitnu kamatnu stopu na 2,5%, uz istovremeno signaliziranje da je još jedno povećanje, potencijalno već u decembru, i dalje vjerovatno, piše Reuters.
Christine Lagarde , rođena je 1956. u Parizu, te je provela više od tri decenije na vrhu globalnih finansija i kreiranja ekonomske politike, postavši prva žena na funkciji francuske ministrice finansija, generalne direktorice MMF-a i predsjednice Evropske centralne banke.
Dužnost predsjednice Evropske centralne banke preuzela je u novembru 2019. godine. Bila je prva žena na toj poziciji. Predvodila je velike intervencije ECB-a tokom pandemije, nakon što je pokrenula Program hitne kupovine imovine u pandemiji vrijedan 1,85 biliona eura kako bi zaštitila ekonomiju eurozone od kolapsa.
Kako prenosi Reuters, bivši guverneri centralnih banaka Holandije i Španije, Klaas Knot i Pablo Hernandez de Cos, smatraju se glavnim kandidatima za njenu zamjenu.