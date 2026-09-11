ECB podigla kamatnu stopu na 2,5 posto, evo šta bi to moglo značiti za građane i njihove kredite

Upravno vijeće Evropske centralne banke (ECB) u četvrtak je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena (0,25 %). Sve tri kamatne stope rastu od 16. septembra ove godine. Stopa na depozite raste na 2,50%, glavna stopa za pozajmljivanje na 2,65%, a marginalna na 2,90%. Kako su pojasnili na svom zvaničnom sajtu, sukob na Bliskom istoku i dalje stvara inflatorne pritiske, a inflacija će ostati znatno iznad ciljanog nivoa u dužem periodu.

“Današnja odluka naglašava posvećenost Upravnog vijeća uspostavljanju monetarne politike kako bi se osigurala stabilizacija inflacije na ciljanom nivou od 2% u srednjoročnom periodu”, navode.

ECB predviđa ukupnu inflaciju u prosjeku od 3,0% u 2026. godini, 2,5% u 2027. godini i 2,1% u 2028. godini. Za inflaciju bez energije i hrane, osnovna linija predviđa 2,5% u 2026. godini, 2,6% u 2027. godini i 2,3% u 2028. godini. U poređenju sa junom, osnovna projekcija inflacije u 2026. godini je nepromijenjena, dok je za 2027. i 2028. godinu revidirana naviše. Osnovna projekcija ekonomskog rasta iznosi 0,9% za 2026. godinu, 1,4% za 2027. godinu i 1,5% za 2028. godinu. Ovo je revizija naviše i za 2026. i za 2027. godinu, što uglavnom odražava veću od očekivane otpornost ekonomije eurozone.

Odluku ECB da podigne ključnu kamatnu stopu na 2,5 %, kao odgovor na obuzdavanje inflacije, građani bi mogli osjetiti kroz otplate svojih kredita. Rate kredita vezanih za Euribor mogle bi blago porasti zbog rasta osnovnih stopa, a nova zaduživanja kod komercijalnih banaka skuplja. S druge strane, štednja, odnosno, kamate na oročene depozite u bankama bi trebalo da zabilježe blagi rast.