Na imanju milijardera pronašli “masovnu grobnicu”: Sada mu se sudi

Milijarder i nasljednik građevinskog carstva Olivier Bouygues čeka presudu nakon što mu se ove sedmice sudilo u Francuskoj zbog optužbi da je poticao zaposlenike svog lovačkog imanja površine oko 1.000 hektara na ubijanje zaštićenih životinja. Istražitelji su na imanju pronašli ono što su opisali kao „masovnu grobnicu” uginulih životinja.

Bouygues, nasljednik građevinskog i medijskog carstva Bouygues, jedan je od šestero optuženih za sistematsko i nezakonito ubijanje zaštićenih životinjskih vrsta, među kojima su škanjci, kormorani, čaplje, čapljice, ježevi i divlje mačke.

Životinje su navodno ubijane zato što su predstavljale prijetnju populaciji fazana, jarebica i riba na imanju, namijenjenih privatnim lovovima na zemljištu u blizini šume Sologne, oko 160 kilometara južno od Pariza.

Iako se Bouyguesa ne tereti da je lično ubio neku od zaštićenih životinja, tužitelji tvrde da je od svojih zaposlenika očekivao da to čine te ih je na to poticao isplaćujući im novčane nagrade od oko 115 dolara za svaku ubijenu životinju koja je predstavljala prijetnju.

Istražitelji Francuskog ureda za bioraznolikost, koji su pretražili imanje nakon anonimne dojave, izjavili su da su pronašli interne evidencije imanja i lovačke dnevnike u kojima su zabilježena ubijanja, kao i više od 50 ilegalnih čeljusnih zamki postavljenih po imanju.

Foto: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Prema optužnici, životinje su pokapane u masovne grobnice uz pomoć teške mehanizacije koja se nalazila na imanju. Iako je nemoguće utvrditi tačan broj, tvrdi se da su tokom nekoliko godina ubijene stotine, a moguće i hiljade životinja.

Optuženici se terete za nekoliko kaznenih djela protiv okoliša, uključujući nezakonit lov i krivolov, kao i zlostavljanje životinja.

Dvodnevno sudsko saslušanje završilo je u utorak i sada preostaje još samo odluka suca. Tužitelji su za Bouyguesa zatražili petogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 750.000 eura (oko 872.000 dolara).

Koje su životinje navodno ubijali?

Među zaštićenim vrstama koje su navodno ubijane na imanju nalaze se obični škanjac, vjetruša, eje, velika bijela čaplja, siva čaplja, veliki vranac, evropski jež i evropska divlja mačka.

Na imanju su pronađene i mrtve domaće mačke. Iako one nisu zaštićena divlja vrsta, ubijanje tuđeg kućnog ljubimca ili zlostavljanje životinja prema francuskom zakonu predstavlja zaseban prekršaj odnosno kazneno djelo protiv dobrobiti životinja.

Koje se životinje love na imanju?

Na imanju se love fazani, crvenonoge jarebice te ribe poput šarana i pastrva, koje se uzgajaju i poribljavaju u privatnim ribnjacima imanja.

Ko je Olivier Bouygues?

Bouygues i njegov mlađi brat Martin kontroliraju više od 28 posto industrijskog konglomerata Bouygues Group, koji je osnovao njihov otac.

Firma posluje kroz pet poslovnih segmenata usmjerenih na građevinarstvo, nekretnine, saobraćajnu infrastrukturu, medije i telekomunikacije. Konglomerat sa sjedištem u Parizu ostvaruje oko 70 milijardi dolara prihoda od prodaje i posluje u više od 80 zemalja.

Kada se osnivač Francis Bouygues 1989. povukao, upravljanje kompanijom prepustio je Martinu, dok je Olivier ostao u diskretnijoj, potpornoj ulozi u upravnom odboru, čiji je član još od 1984. godine.

Porodica već dugo održava veze s istaknutim francuskim političarima. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy blizak je lični prijatelj Martina Bouyguesa, koji je ujedno kum Sarkozyjevom sinu.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link originalnog članka)