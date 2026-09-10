Koliko dugo turisti ostaju u BiH – i ko prednjači

U prvih sedam mjeseci 2026. godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 1.093.162 turističkih dolazaka, što je za 0,1% manje nego u istom periodu prošle godine. Broj noćenja je, međutim, porastao za 2,0% i dostigao 2.330.566, što je signal da oni koji dolaze u BiH, žele i ostati duže. Inače, tema o potrebi stvaranja strategije i planskih rješenja kako turiste zadržati da duže borave na bh. destinacijama, godinama se ističe među turističkim radnicima, kao jedna od najvažnijih. Zvanični podaci za period januar – juli, pokazuju da su domaći turisti ostvarili 5,6% više noćenja u odnosu na isti period 2025. godine, dok je broj noćenja stranih turista veći za 0,4% u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista iznosi 30,4%, dok učešće stranih turista iznosi 69,6%.

Prosječan broj noćenja po dolasku na nivou cijele zemlje iznosi 2,1, s tim da domaći turisti u prosjeku ostvaruju 2,2 noćenja po dolasku, a strani 2,1.

Regionalna tržišta ostaju i dalje dominantna kada je o posjetama riječ. Turisti iz Hrvatske su prvi s učešćem od 16,2% u ukupnim noćenjima stranaca, slijede Srbija (12,6%) i Turska (9,5%). Slovenija, Njemačka, SAD, Saudijska Arabija i Poljska zajedno čine još 20,7%, čime osam vodećih tržišta čini 59,0% svih noćenja stranih turista. Crna Gora, Italija i Kina prate s po 2,8%, čime se zaokružuje udio deset najvažnijih zemalja na 67,4%.

Hoteli i sličan smještaj i dalje se dominantno bira, te ostvaruje 93,9% svih noćenja. Kada je riječ o dužini boravka, najduže se zadržavaju gosti iz Egipta, s prosječno 3,5 noćenja po dolasku, dok Island, Južnoafrička Republika i Katar prate s oko 3,2–3,3 noćenja. Turisti iz zaljevskih zemalja: Kuvajta i UAE, te iz Francuske, Danske i Irske biraju nešto kraće boravke, od 2,8 do 3,1 noćenja.