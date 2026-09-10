Trump obećao 5000 dolara svakom punoljetnom Amerikancu ako republikanci pobijede na izborima

Američki predsjednik zasad nije objasnio kako namjerava finansirati plan vrijedan oko 1,35 biliona dolara, ustvrdivši tek da je isplata “Trumpove dividende” moguća jer zemlja “zarađuje mnogo novca”.

Predsjednik Donald Trump u srijedu je obećao 5000 dolara svakom punoljetnom američkom državljaninu ako republikanci na izborima u studenome osvoje većinu u oba doma Kongresa. U govoru na republikanskoj konvenciji u Dallasu pozvao je pristalice da izađu na izbore kao da se i on ponovno nalazi na glasačkom listiću.

Objasnio je da je takva isplata moguća zato što je zemlja, prema njegovim riječima, ostvarila vrlo dobre rezultate i zarađuje mnogo novca. Pritom je ustvrdio da je jedino on u poziciji biračima dati takvo obećanje. Trump je plan uporedio s načinom na koji uspješne kompanije raspodjeljuju višak novca svojim dioničarima.

Predsjednik nije iznio detalje o tome kako bi plan bio proveden, već je poručio: “Ako republikanci pobijede, pobjedite i vi s njima.”

Jedini uslov za isplatu, rekao je Trump, bio bi da se dobivenih 5000 dolara potroši u SAD-u. Nije, međutim, objasnio na koji bi se način taj uslov kontrolirao.

Predsjednik je dodao da će se isplata zvati “Trumpova dividenda”.

Šta je još Trump rekao o dividendi?

Govoreći o mogućim isplatama, Trump je priznao da republikanci “možda neće pobijediti”. Zatim je napao demokrate, tvrdeći da oni ne mogu ponuditi takvu isplatu jer “ne uvode carine, ne donose novac, jedino što znaju jest stvarati siromaštvo i uništavati našu zemlju”.

Trump nije iznio dodatne pojedinosti o predloženoj dividendi. Prema podacima američkog Ureda za popis stanovništva, u SAD-u živi gotovo 260 miliona punoljetnih osoba. Taj broj uključuje i američke državljane i osobe bez američkog državljanstva, dok je NBC News procijenio da bi ukupni trošak obećane isplate mogao dosegnuti oko 1,35 bilijuna dolara.

Nejasno je i bi li uvjetovanje takve isplate pobjedom jedne političke stranke u oba doma Kongresa bilo pravno dopušteno.

Pozvao birače da se ponašaju kao da je i on kandidat

Trumpov govor trajao je gotovo dva sata, a predsjednik se postavio u središte republikanske kampanje za izbore na polovici mandata. Uprkos slabim rezultatima u anketama o popularnosti, okupljenima je poručio: “Tražim od vas da se ponašate kao da sam ja na glasačkom listiću.”

Trump smatra da bi oko 35 izbornih utrka za Zastupnički dom i Senat moglo odlučiti konačni ishod izbora.

“Tamo gdje je rezultat vrlo tijesan, gdje možda vode s malom razlikom, zaostaju ili su izjednačeni… otići ću u svaku od tih saveznih država”, rekao je.

U govoru je branio i aktualni rat u Iranu, tvrdeći da je ta zemlja bila “dvije, možda tri sedmice udaljena od nuklearnog oružja”. Dodao je kako će SAD u tom ratu “pobijediti”.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link originalnog članka)