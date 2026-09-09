Bombardier odgovorio Trumpu, Kanada uzvraća carinama

Kanadski proizvođač aviona Bombardier odgovorio je na prijetnju predsjednika Donalda Trumpa da će zabraniti prodaju svojih aviona u SAD-u, ukazujući na “desetine hiljada” američkih radnih mjesta koje je stvorio. Sve se ovo dešava usred daljnje eskalacije trgovinskog rata, nakon što su stupile na snagu kanadske odmazdne tarife do 50% na određenu američku robu.

U saopštenju objavljenom kasno u ponedjeljak, proizvođač aviona opisao je američku vazduhoplovnu industriju kao “jasnog pobjednika kada je u pitanju trgovina i izvoz” i rekao da Bombardier “snažno doprinosi sektoru”.

Kompanija je saopštila da stvara desetine hiljada radnih mjesta širom SAD-a u industriji u kojoj SAD “nastavlja da ostvaruje trgovinski suficit”.

Bombardier je također napomenuo da njihovi zaposlenici rade širom SAD-a, uključujući pogone i lokacije u “Kansasu, Teksasu, Arizoni, Floridi, Connecticutu, Illinoisu, Delawareu, Kaliforniji, Washingtonu, DC-u i New Jerseyju”.

U saopštenju se posebno navodi da se “krila za najbrži poslovni avion na svijetu” proizvode u Bombardierovom pogonu u Red Oaku u Teksasu, dok se ključne komponente sistema za kontrolu leta proizvode u fabrici u području Los Angelesa.

Bombardier je također naglasio da se njihovi avioni proizvode korištenjem “komponenti proizvedenih u Americi, kao što su motori, avionika i brojni drugi ključni sistemi koje isporučuju velike američke kompanije”.

Šta je predsjednik Trump ranije rekao?

U objavi na Truth Social u ponedjeljak poslijepodne, Trump je napisao: “NEMA VIŠE PRODAJE BOMBARDIERA U SJEDINJENIM DRŽAVAMA” i tvrdio da njihovi proizvodi “nisu dovoljno dobri”.

Predsjednik je tvrdio da više od 50% prihoda kanadskog proizvođača aviona dolazi iz SAD-a i da je Kanada “blokirala” Gulfstream Aerospace i spriječila ga da “posluje” u toj zemlji.

Trumpove izjave izgleda da se odnose na ranije odlaganje certifikacije određenih Gulfstream aviona. Kanadski zvaničnici su u januaru tvrdili da je razlog odlaganja neispunjavanje regulatornih zahtjeva, a ne politika. Avioni su potom odobreni sljedećeg mjeseca.

Trump je u saopštenju dodao da kanadske kompanije, ako žele pristup američkom tržištu, “moraju proizvoditi ovdje i prestati tretirati Ameriku kao ‘kasicu prasicu'”.

Predsjednik je završio objavu apelom napisanim velikim slovima, pozivajući građane da kupuju američke proizvode i lete američkim aviokompanijama.

Poslovi za više od 1000 ljudi

Bombardier je također dobio važnu podršku od republikanskog senatora Jerryja Morana iz Kansasa, gdje se nalaze američke operacije kompanije.

Moran je u objavi na Xu napisao: „Bombardierovo prisustvo u Wichiti osigurava posao za preko hiljadu lokalnih zaposlenika, koji svojim talentom i stručnošću doprinose odbrambenim i vazduhoplovnim sposobnostima naše nacije. Kontaktirao sam Trumpovu administraciju danas poslijepodne kako bih se uvjerio da je predsjednik upoznat sa značajnim doprinosom Bombardiera Kansasu i važnošću njegovog prisustva u Wichiti za brojne radnike u Kansasu koje zapošljava Bombardier i njegov lanac snabdijevanja.“

Kanadske carine

Kanadske uzvratne carine na američku robu vrijednu gotovo 20 milijardi dolara stupile su na snagu u utorak u 00:01 sati po istočnoameričkom vremenu.

Kanadske tarife su odgovor na tarife od 50% koje je Bijela kuća uvela prošlog mjeseca na niz kanadskih proizvoda, uključujući vino, mliječne proizvode, cement, namještaj i opremu za hokej na ledu, nakon neuspjelih pregovora.

Kanada nameće carine u rasponu od 15 do 50% na 700 vrsta proizvoda uvezenih iz SAD-a. To uključuje čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir te određenu elektroniku, uključujući konzole za videoigre.

Siladitya Ray, novinarka Forbesa (link originalnog članka)