Kako kriminalci do detalja kloniraju sajtove auto dilera

Američka Federal Trade Commission (FTC) upozorila je da prevaranti kloniraju legitimne sajtove auto dilera i koriste stvarne fotografije vozila, logotipe i oglase kako bi kupce ubijedili da posluju sa pravim prodavcem automobila.

Kupac plati. Automobil nikada ne stigne.

U upozorenju za potrošače, FTC navodi da prevaranti prave lažne sajtove auto dilera, ponekad uz pomoć vještačke inteligencije, koji mogu izgledati zapanjujuće uvjerljivo. Neki do detalja kopiraju brend, oglase vozila i fotografije stvarnog prodavca. Drugi imaju lažne utiske kupaca ili nude rijetke automobile i teško dostupne klasike. Upravo takva vozila mogu navesti kupca da brzo reaguje, prije nego što ih neko drugi kupi.

Prevara postaje posebno opasna kada lažni „diler“ traži uplatu prije nego što kupac fizički vidi vozilo. Kupac može poslati hiljade dolara, a zatim otkriti da legitimni auto diler nema nikakav trag o toj transakciji niti automobil koji ga čeka.

Upravo zbog toga je ova prevara posebno podmukla.

Sumnjičavi kupac mogao bi da pretraži sajt auto dilera, pronađe pozitivne recenzije, stvarnu adresu, istoriju poslovanja i zaključi da je sve provjereno.

Ali svi ti uvjerljivi detalji mogu pripadati firmi čiji identitet prevaranti zloupotrebljavaju, a ne kriminalcima koji traže novac.

Upozorenje dolazi usred naglog porasta prevara sa lažnim predstavljanjem

Podaci Federal Trade Commission objavljeni u junu pokazuju da su potrošači prijavili gubitak od 3,5 milijardi dolara zbog prevara u kojima su se kriminalci tokom 2025. godine lažno predstavljali kao druge osobe ili kompanije.

To je gotovo tri puta više nego 2020. godine.

Samo zbog prevara u kojima su se kriminalci lažno predstavljali kao kompanije izgubljeno je gotovo milijardu dolara.

Kada se uračunaju sve vrste prevara, potrošači su tokom 2025. godine prijavili gubitke od oko 16 milijardi dolara. To je približno 25 posto više nego 2024. godine.

FTC preporučuje da se uz naziv auto dilera u pretrazi dodaju riječi poput „prevara“, „recenzija“ ili „žalba“.

Ali ni to možda nije dovoljno.

Ako kriminalci imitiraju legitimnog auto dilera, odlične recenzije koje kupac pronađe na internetu zapravo mogu pripadati pravoj firmi.

Kako provjeriti da li je auto diler stvaran

Agencija savjetuje kupcima da traže da uživo vide i automobil i auto dilera.

Ako zbog udaljenosti to nije praktično, kupac može prodavcu reći da želi da nezavisna mobilna služba za pregled vozila pregleda automobil.

Odbijanje takvog zahtjeva trebalo bi da bude ozbiljan znak za uzbunu.

Način plaćanja može otkriti prevaru

Važan je i način plaćanja.

FTC savjetuje kupcima da odustanu od kupovine ako navodni diler insistira isključivo na uplati unaprijed putem bankarskog transfera.

U posebnom upozorenju objavljenom u julu, agencija je navela da su potrošači tokom 2025. godine prijavili više od četiri milijarde dolara gubitaka zbog prevara plaćenih bankarskim transferima i kriptovalutama.

To su načini plaćanja kod kojih je posebno teško vratiti ukradeni novac.

Kupovina automobila putem interneta omogućila je kupcima da pronađu automobil iz snova udaljen stotinama ili hiljadama kilometara.

Ali je prevarantima istovremeno omogućila da imaju mnogo veći izložbeni salon.

Ako auto diler izgleda stvarno, automobil izgleda stvarno, a ponuda izgleda stvarno, provjerite sve troje prije nego što pošaljete ijedan dolar.

Iznad svega, nikada ne žurite, ako to možete izbjeći, kada kupujete automobil.

Džoš Maks, saradnik Forbes

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