Zašto Toyota zarađuje više od Volkswagena

Vijest da će Volkswagen sprovesti veliko restrukturiranje poslovanja kako bi povratio profitabilnost očekivano je probudio interes tržišta, ali nije poljuljao investitore. Nakon što je postignut dogovor unutar Nadzornog odbora Volkswagen Group, u kojem njemački sindikat IG Metall i Radničko vijeće zauzimaju polovinu mjesta, gdje će umjesto najavljenih 100.000 otkaza, biti ukinuto oko 50.000 radnih mjesta kroz dobrovoljne odlaske, prijevremene penzije i zamrzavanje zapošljavanja, dionice Volkswagena prošlog petka zabilježile su rast od 6,6%. Ipak, posmatrano na polugodišnjem nivou, trend je drugačiji, od početka godine dionice na njemačkoj berzi bilježe pad od skoro 24%.

Glavni razlog za rezove leži u činjenici da VW bilježi drastičan pad profitabilnosti, uprkos tome što kompanija i dalje ostvaruje visoke ukupne prihode.



Dok je u prvom polugodištu Volkswagen ostvario prihod od 158,1 milijardu eura, operativna marža pala je na svega 3,8%.

Nadzorni odbor i dogovor

„Naša operativna marža i dalje je preniska, što naglašava potrebu za reakcijom“, upozorio je još u julu finansijski direktor Volkswagena, Arno Antlitz.

Nadzorni odbor njemačke kompanije ima u planu da podigne profit po prodanom automobilu sa 3,8 %, koliko je iznosio u prvih šest mjeseci ove godine, na devet posto.

Međutim, da li će to i uspjeti, dok vlada slabija potražnja za električnim vozilima u Evropi i dok kineska konkurencija poput BYD-a i MG-a bilježi vrtoglavi rast popularnosti i uzimanja tržišnog kolača u Evropi i Kini, rano je prognozirati. Toyota kao jedan od konkurenata, do kupaca dolazi svojim hibridnim vozilima i ostvaruje znatno veće profitne marže.

Kako prenosi El Pais, u prvom polugodištu, njemački proizvođač je još jednom bio automobilska kompanija s najvećim prihodom na svijetu, ostvarivši prodaju od 158,1 milijardu eura, što je gotovo na nivou (svega 0,2% manje) iz istog perioda prošle godine.

Međutim, u uporednoj analizi rezultata vodećih svjetskih auto-proizvođača, Volkswagen je daleko od vrha po profitu, pozicije koja pripada Toyoti. Japanski gigant je od januara do juna (period koji obuhvata posljednje tromjesečje prethodne i prvo tromjesečje tekuće japanske fiskalne godine) ostvario rast profita od 52,3%, dostigavši više od 2,29 biliona jena, odnosno nešto preko 12,6 milijardi eura po trenutnom kursu. U istom periodu, Volkswagen je ostvario profit od 2,57 milijardi eura. Toyota nadmašuje njemačkog rivala i po broju isporučenih vozila, što joj uspijeva u kontinuitetu još od 2020. godine, sa skoro 4,7 miliona isporučenih jedinica u odnosu na 3,97 miliona, koliko je plasirao Volkswagen.

Kako izgledaju strategije Toyote i VW-a koje prave razliku u profitabilnosti?

Toyota je izabrala da ne ulaže sve resurse isključivo u potpunu elektrifikaciju vozila i umjesto toga izabrala “prijelazno rješenje” u vidu hibrida. Kako je globalna potražnja za skupim električnim automobilima usporila usljed visoke inflacije i slabije infrastrukture, kupci su se masovno okrenuli hibridima. VW je uložio desetine milijardi eura u namjenske EV platforme (serija ID) koje trenutno imaju niske profitne marže i suočavaju se sa slabom potražnjom u Evropi i Kini.

Just-in-Time proizvodnja

Birokratija i u ovoj grani industrije ima svoju ulogu i utječe na poslovanje. Dok Toyota djeluje na dva principa Kaizen (kontinuirano poboljšanje) i Just-in-Time proizvodnja, i time dolazi do nižih troškova po proizvedenoj jedinici, VW se bori sa skupom radnom snagom u Njemačkoj, visokim troškovima energije i visoko sindikaliziranom strukturom koja otežava brza smanjenja troškova (što se vidi i po pregovorima o rezanju 50.000 radnih mjesta). Treba imati na umu i skupo poslovanje u eurima.

Nadalje, Kina je godinama bila glavno tržište za Volkswagen, gdje je ostvarivao veliku zaradu. Međutim, Kina posljednjih godina radi na rastu vlastitih marki, poput BYD-a i Geely koji su jeftinije verzije električnih vozila, ali tehnološki vjerovatno i naprednije. Toyota nije jaka samo na azijskom tržištu općenito već i američkom, koje joj donosi više marže, u jeku potražnje za hibridnim SUV i pickup modelima.