Analiza tržišta automobila: Evropa vjeruje hibridima, Amerika traži jeftinije modele, u BiH najveća prodaja novih vozila u posljednje tri godine

U junu je u Bosni i Hercegovini registrirano najviše novih vozila u posljednje tri godine, čak 1.494 vozila. Kako prenosi automobili.ba, od ukupnog broja registrovanih vozila, kako novih tako i polovnih, prvi put je više registrovano vozila proizvedenih 2026. godine (1.174) nego polovnih iz 2011. godine (1.084), koji su godinama bili najzastupljenije godište među uvoznim polovnim automobilima.



Šesti mjesec na tržištu BiH donio je i novinu, polovni automobili su i dalje roba koju Bosanci i Hercegovci češće kupuju u odnosu na nove automobile, ali je taj omjer bio niži. Dok je u maju na svaki novi automobil dolazilo 5,5 polovnih vozila, a uobičajeno je da se taj broj na domaćem tržištu zaustavlja na visokih 7, u junu je on iznosio 1 napsram 5,2 (novih vozila 1.494, polovnih 7.790).



Na tržištu EU drugačija je slika, gdje uglavnom na jedan novi automobil dolaze dva polovna ili čak samo jedan.

Ko kupuje

Kada je o kupcima riječ, pravna lica su među najvećim kupcima (57,5 posto), a zatim dolaze fizička lica (42,5 posto).

I dok je Toyota bila izbor najvećeg broja kupaca novih automobila, u posljednjih šest mjeseci ove godine, tržištem i dalje dominira Škoda. U BiH ih je za šest mjeseci registrirano 1.382. Domaći vozači i dalje najviše vjeruju automobilima na dizel i benzin pogon, koji su na tržištu BiH zastupljeni u jako visokom procentu. Prema izvještaju BIHAMK-a koji je obuhvatio 12 mjeseci 2025. godine, na tržištu je bilo 74,18% dizelaša, 22,66% benzinaca, a električnih automobila 0,0729%.



Iako je ovaj procenat izuzetno mali, BiH malim koracima bilježi pomake u elektrifikaciji voznog parka. Dok je u 2024. godini bilo 763 električna vozila, u 2025. godini taj broj se popeo na 989. Daleko najmanji broj je vozila na hidrogen, 0,0001%. Vozila sa kombinacijom benzin/CNG čine 0,0198%, dok je broj vozila sa kombinacijom benzin/električni 0,4970%.

Tržište BiH je registriralo i veći interes kupaca za kineske marke automobila, te u prvoj polovini godine drže 6 % tržišnog udjela.

Odmaknemo li se sa domaćeg terena, na tržištu EU vidjet ćemo malo drugačije trendove. Za razliku od pada u SAD-u, u Evropi EV-ovi bilježe snažan rast. U prvoj polovini godine registrirano je 1.220.890 novih električnih automobila na baterije, što čini 20,7% tržišta EU, te je rast od oko 5 % u odnosu na godinu ranije (15,6%).

Teslin Y/3 među najtraženijim u Evropi, Foto: Nexpher Images, Nexpher Images Limited / Alamy / Profimedia

Dizelski i benzinski pogon

Rast popularnosti električnih automobila najviše je vidljiv u Francuskoj (+62,9%), Njemačkoj (+48%) i Danskoj (+41,2%). Kada biraju električne automobile, evropski kupci, pokazuju podaci, najviše vjeruju Tesli i modelu Y/3, kojeg je samo u jednom mjesecu prodano preko 32.000. Evropljani u najvećem omjeru ove godine kupuju hibridne modele, čiji je tržišni udio u prvih šest mjeseci dostigao čak 37, 3 %.

Evropa gotovo cijelu ovu godinu bilježi rast u kupovini novih automobila. U šestom mjesecu registrirano ih je 1.147.962, što je rast veći od 13 %.



Za razliku od tržišta BiH na kojem zauzimaju gotovo 100-postotni udio, automobili sa dizelskim i benzinskim pogonom među evropskim kupcima postaju sve manje popularni, te zauzimaju tek 29,7 posto udjela.



Da je riječ o gotovo dvocifrenom padu, pokazuje i podatak iz prošle godine, kada je njihov udio za isti period iznosio blizu 38 %. Benzinci su najveći pad osjetili u Francuskoj, u kojoj su električni automobili u najvećem rastu, te ih je registrirano preko 34 % manje.

Pomjerimo li se prema američkom tržištu automobila, ono također govori priču za sebe. Ogromno američko tržište osjeti posljedice poskupljenja goriva, a prosječna cijena novog automobila i dalje se kreće oko 50.000 dolara, pa potrošači, navodi motor1, traže jeftinija vozila. Pristupačni modeli u cijeloj industriji zabilježili su veliki porast prodaje prošlog mjeseca u odnosu na prethodnu godinu, uključujući i starije ponude, poput Mazde3.

Rast popularnosti hibrida

Hibridi su također bili prilično popularni prošlog mjeseca, a električna vozila su pretrpjela udarac, pri čemu je cijena nekoliko modela značajno pala.



Analizirajuć podatke za samo nekoliko marki automobila, Mazdin najjeftiniji model je, navodi motor1 zabilježio rast od 28 % za godinu, sa 24.355 prodatih primjeraka do sada. Prodaja Forda u julu je također porasla, kao i Accorda, uprkos njegovoj starosti. Zahvaljujući svom modelu Seltos, prodaja Kie u sedmom mjesecu je porasla za čak 79,1 posto, a za godinu 38,4 posto.



Za razliku od EU, prodaja električnih vozila, među nekim modelima je pala, poput naprimjer Hyundai Ioniq 5 za 38 %, Fordovog Mustanga Mach-E za 64,9 %. Prodaja F-150 Lightninga pala je za čak 95 %, zbog kako se navodi namjere proizvođača da transformiše pickup u hibrid. U 2026. godini, Acura je prodala 108 električnih crossovera.



S druge strane vozači zbog visokih cijena goriva kupuju hibride u rekordnom broju. U slučaju Hyundai hibrida, prodaja je, kako navodi motor1, u julu porasla za 35 posto u odnosu na prethodnu godinu, gdje je prodaja Sonata HEV skočila za nevjerovatnih 85 %. Kod Kije, prodaja hibridnog Sportagea porasla je za 76 posto.