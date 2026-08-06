Šest poslova koje možete pokrenuti od kuće uz minimalna ulaganja

Dodatni poslovi i freelance ekonomija doživljavaju procvat i budućim poduzetnicima nude brojne mogućnosti – od šetanja pasa do iznajmljivanja dječjih krevetića.

Više od 35 miliona Amerikanaca prijavilo je prihod od samozapošljavanja Poreznoj upravi (IRS) u 2023. godini, što je povećanje od 80 posto u odnosu na prije dvije decenije. Taj broj i dalje raste. U anketi provedenoj prošle godine, gotovo dvije trećine ljudi u dobi od 18 do 35 godina reklo je da već imaju ili žele pokrenuti dodatni posao. Šta ih privlači tome? Gotovo polovina ispitanika rekla je da žele biti svoji šefovi, dok su drugi naveli želju da slijede svoju strast. Internet i društvene mreže olakšali su nego ikad pokretanje dodatnog posla, dok tradicionalni poslovi izgledaju manje sigurni nego što su nekada bili. Osim rada kao nezavisni izvođač radova na platformama poput Ubera, Lyfta ili Grubhuba, postoji mnogo kreativnih načina za pokretanje vlastitog posla.

Forbes je razgovarao s Kathy Kristof, dugogodišnjom novinarkom i osnivačicom Sidehusl.com, i Nickom Loperom, voditeljem podcasta The Side Hustle Show i osnivačem SideHustleNation.com, kako bi prikupio prijedloge za ljude koji žele pokrenuti kućni posao s minimalnim početnim ulaganjem. Ovo su neke od njihovih najboljih preporuka.

Instruktor ili online predavač

Jedan od najlakših načina za pokretanje posla od kuće, gotovo bez ikakvih troškova, jeste da podučavate druge u oblasti u kojoj ste stručni. Postoji niz online platformi koje pomažu poduzetnicima da pronađu svoje prve klijente.

Prema Kristofu, Wyzant platforma za podučavanje ima oko šest miliona posjeta mjesečno, a podučavanje iz matematike i prirodnih nauka, kao i priprema studenata za SAT i druge standardizirane prijemne ispite za fakultet, veoma je traženo. Poznaje instruktora koji preko Wyzanta zarađuje 220 dolara po satu.

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Na Outschool-u, nastavnici sami određuju rasporede časova i cijene svojih kurseva. Jedan nastavnik fizike pronašao je nišu podučavajući fiziku djeci koristeći Lego kockice. „Ako imate deset učenika u grupi i naplaćujete svakom učeniku 10 dolara za pola sata, na kraju zaradite 200 dolara po satu“, kaže Kristof. „Zaista možete zaraditi mnogo novca kao instruktor.“

Iako platforme naplaćuju određenu proviziju (na primjer, Outschool zadržava 30% prihoda od svake lekcije), početni troškovi gotovo da ne postoje. Jedini ponavljajući trošak je obično internet veza, koju ionako plaćate.

Briga o psima i šetnja

Za ljubitelje pasa, pokretanje usluge čuvanja pasa kod kuće može biti vrlo profitabilno. Popularna aplikacija Rover povezuje vlasnike pasa s neovisnim čuvarima i šetačima i odlično je mjesto za početak. Ali Kristof savjetuje da se ne oslanjate isključivo na aplikaciju. Najuspješniji pružatelji usluga dodatno promoviraju svoje poslovanje, na primjer ostavljanjem posjetnica u veterinarskim klinikama.

Jedan poduzetnik kojeg poznaje započeo je na Roveru, ali nakon što je izgradio lojalnu bazu klijenata, napustio je platformu kako bi izbjegao proviziju od 20% koju Rover naplaćuje za svaki zadatak. „U roku od godinu dana, zarađivao je između 50.000 i 60.000 dolara godišnje“, prisjeća se Kristof. „Čuvanje pasa može biti vrlo unosan posao.“

Početni troškovi su minimalni – možda ćete morati kupiti nekoliko dodatnih povodaca ili igračaka – a tekući operativni troškovi ostaju vrlo niski.

Kućni majstor ili pružatelj usluga čišćenja

Platforme poput Taskrabbita i Nextdoora odličan su način za pronalaženje lokalnih poslova za ljude s praktičnim vještinama, kaže Loper.

Kao primjer, on predlaže kupovinu pristupačnog perača pod pritiskom i kretanje po susjedstvu nudeći čišćenje fasada ili prilaza. Usluge se također mogu proširiti i na čišćenje oluka, pranje prozora ili druge kućanske poslove koje vlasnici kuća često odgađaju.

„Da danas počinjem od nule, pokrenuo bih posao pranja pod pritiskom jer možete kupiti pristojnu mašinu za manje od 500 dolara“, kaže Loper. „Klijente možete pronaći jednostavnim kucanjem na vrata.“

Napominje da je ovo sezonski posao, koji zavisi od klimatskih uslova, ali je tokom sezone moguće zaraditi nekoliko hiljada dolara mjesečno uz vrlo niske operativne troškove.

Kristof dodaje da je još jedna prednost takvih poslova činjenica da ih vještačka inteligencija neće uskoro zamijeniti. „Claude neće uskoro prati kuće peračem pod pritiskom“, kaže u šali.

Iznajmljivanje opreme

Kristof i Loper ističu da tržište iznajmljivanja raznih proizvoda raste – od automobila i električnih skutera do dječje opreme poput krevetića, autosjedalica i igračaka.

Ova vrsta poslovanja zahtijeva nešto veća početna ulaganja jer morate posjedovati ili iznajmiti opremu koja je dovoljno kvalitetna da bi se mogla iznajmiti. Međutim, nakon toga, prihod od najma relativno brzo pokriva troškove.

Loper navodi primjer poduzetnika iz Los Angelesa koji je kupio nekoliko polovnih električnih skutera i počeo ih iznajmljivati ​​za oko 70 dolara dnevno. Platforma Cloud of Goods može pomoći poduzetnicima u ovom području, dok Turo omogućava iznajmljivanje privatnih automobila.

Za iznajmljivanje dječje opreme postoji BabyQuip, platforma koja omogućava turistima da pronađu opremu koja im je potrebna tokom putovanja. Ovaj model najbolje funkcioniše u turističkim destinacijama.

„Volim poslove u kojima nešto kupiš jednom, a onda od toga zarađuješ iznova i iznova“, kaže Loper.

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Preprodaja vraćene robe

Još jedna poslovna ideja koju možete započeti od kuće, pod uslovom da imate kombi ili kamionet i nešto prostora za skladištenje, jeste preprodaja gotovo novih proizvoda koje kupci vraćaju proizvođaču radi povrata novca.

Platforma Sharetown, koju Loper opisuje kao pružatelja usluga „obrnute logistike“, povezuje proizvođače s lokalnim partnerima koji preuzimaju vraćene proizvode.

Poduzetnik uzima proizvod, provjerava njegovo stanje, čisti ga ako je potrebno, prima otkupnu cijenu od Sharetowna, a zatim ga preprodaje po višoj cijeni, zadržavajući razliku kao profit.

Na primjer, ako se madrac može kupiti za 500 dolara, a prodati za 700 dolara putem Facebook Marketplacea, ostvaruje se profit od 200 dolara.

„Rizik je vrlo nizak“, kaže Loper. „Neki ljudi preuzmu pet podataka mjesečno, neki pet dnevno. Sve zavisi od lokacije, dostupnosti transakcija i vaše spremnosti za rad.“

Online konsultant

Konačno, svako ko ima stručnost u bilo kojoj oblasti može pronaći ono što Kristof naziva „online konsultantskim angažmanima“, odnosno konsultantskim poslovima koji praktično ne zahtijevaju početna ulaganja.

„Možete bilo koje zanimanje ili vještinu pretvoriti u sporedni posao ako želite“, kaže Kristof.

Jedna od platformi koja ovo omogućava je JustAnswer, gdje stručnjaci mogu zaraditi nekoliko stotina dolara po satu odgovarajući na pitanja korisnika.

Kao primjer navodi automehaničara koji se umorio od rada u radionici i počeo davati savjete vlasnicima automobila putem JustAnswera.

„Zarađivao je između 120.000 i 130.000 dolara godišnje odgovarajući na pitanja o popravci automobila“, kaže Kristof. „JustAnswer okuplja slobodne stručnjake iz širokog spektra oblasti.“

John Schroyer, novinar Forbesa (link originalnog članka)