Bez vozača nema isporuka: BiH predložila Briselu privremeno rješenje za pravilo 90/180 dana

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz BiH omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza.

U saopštenju ovog ministarstva se navodi da je ovaj prijedlog predstavljen 4. augusta na petom sastanku Radne grupe Evropske komisije posvećenom pronalaženju rješenja za pitanje boravka profesionalnih vozača iz zemalja zapadnog Balkana u Evropskoj uniji uslijed primjene pravila 90/180 dana na kojem su učestvovali predstavnici Generalnog direktorata Evropske komisije za mobilnost i promet (DG MOVE), Generalnog direktorata za migracije i unutrašnje poslove (DG HOME) i predstavnici zemalja zapadnog Balkana.

“Profesionalni vozači ne traže privilegije. Traže da mogu raditi svoj posao bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju i evropske lance snabdijevanja. Zato smo Evropskoj komisiji predložili privremeno, praktično i provedivo rješenje koje će omogućiti da naši vozači nastave raditi dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza. Ovo nije samo pitanje Bosne i Hercegovine – ovo je pitanje funkcioniranja međunarodnog prometa i pravednog tretmana ljudi koji povezuju evropsko tržište”, izjavio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto.

Ministarstvo je naglasilo da međunarodni cestovni prijevoz predstavlja jedan od temelja ekonomske povezanosti Bosne i Hercegovine i cijelog regiona s Evropskom unijom. Profesionalni vozači u državama članicama ne borave radi nastanjenja niti korištenja socijalnih sistema, već isključivo kako bi obavljali međunarodni promet robe.

Istovremeno, sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija vozača zbog primjene pravila 90/180 dana ozbiljno ugrožavaju rad transportnih kompanija i stabilnost lanaca snabdijevanja u cijelom regionu.

Zbog toga je Ministarstvo ponovo pozvalo Evropsku komisiju da, u okviru postojećeg pravnog okvira, razmotri donošenje provedbenih mjera ili smjernica koje bi omogućile fleksibilniju primjenu pravila za profesionalne vozače, bez izmjena važećeg zakonodavstva Evropske unije.

Na sastanku je razmatrano više mogućih rješenja, uključujući prijedlog Republike Srbije da se dozvoljeni period boravka profesionalnih vozača obračunava u satima umjesto u danima.

Predstavnici Evropske komisije pojasnili su da takvo rješenje trenutno nije moguće zbog važećeg šengenskog pravnog okvira i tehničkih ograničenja Entry/Exit sistema.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH nastavit će zajedno s Evropskom komisijom, Prometnom zajednicom i partnerima iz zemalja zapadnog Balkana insistirati na trajnom, pravno održivom rješenju koje će profesionalnim vozačima omogućiti da rade svoj posao bez nepotrebnih administrativnih prepreka, na korist privrede Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

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