Isti dobavljači rade za OpenAI i Kinu: Silicijska dolina pomaže kineskoj umjetnoj inteligenciji

Iza utrke za razvoj umjetne inteligencije vodi se manje vidljiva, ali jednako važna bitka – ona za podatke. Dok Washington ograničava izvoz najsavremenijih AI čipova u Kinu, američke kompanije koje proizvode i označavaju podatke za treniranje modela istovremeno posluju s obje strane tehnološkog rivalstva.

Prema istraživanju Forbesa, isti startupi iz Silicijske doline koji isporučuju skupove podataka kompanijama poput OpenAI-ja, Anthropic-a, ali i pojedinim američkim državnim institucijama, prodaju ih i vodećim kineskim laboratorijima za umjetnu inteligenciju. Time kineske kompanije dobivaju pristup jednom od najvrjednijih resursa u AI industriji – visokokvalitetnim podacima koji omogućavaju razvoj naprednih modela.

Podaci postaju strateški resurs

Ako su napredni čipovi “gorivo” umjetne inteligencije, kvalitetni podaci predstavljaju njenu osnovnu sirovinu.

Riječ je o pažljivo pripremljenim skupovima podataka koje kreiraju mreže stručnjaka iz oblasti programiranja, finansija, medicine, matematike i drugih disciplina. Oni ne služe samo za treniranje modela, već ih uče kako donositi kompleksne odluke, rješavati stručne zadatke i razvijati naprednije obrasce zaključivanja.

Nathan Lambert, bivši istraživač Allen Institute for AI, kaže da nakon računarske snage upravo kvalitet podataka predstavlja najvažniji faktor koji određuje koliko će AI model biti konkurentan.

Za razliku od izvoza naprednih čipova, koji je pod strogim američkim ograničenjima, trgovina ovakvim podacima zasad nije predmet ozbiljnijih regulatornih prepreka.

Silicijska dolina posluje s obje strane

Dokumentacija do koje je došao Forbes pokazuje da vodeće američke kompanije za označavanje podataka, među kojima su Surge AI, Mercor, AfterQuery i Turing, sarađuju ne samo s američkim AI kompanijama nego i s velikim kineskim tehnološkim grupacijama.

Među njima se navode Tencent, Alibaba, Ant Group i ByteDance, vlasnik TikToka.

Pojedine kompanije nisu željele komentirati poslovne odnose, dok su druge potvrdile da ne objavljuju identitet svojih klijenata.

Forbes navodi da dio tih ugovora uključuje prodaju standardizovanih skupova podataka poznatih kao “Off-the-Shelf” (OTS), koji se mogu prodavati većem broju kupaca.

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Kineske kompanije kupuju godine iskustva

Vrijednost ovih podataka nije samo u samim informacijama, već u znanju ugrađenom u njihovu izradu.

Takvi skupovi nastaju kroz višemjesečni ili višegodišnji rad stručnjaka koji definišu kako model treba razmišljati, koje odgovore treba preferirati i kako procjenjivati kvalitet rezultata.

Kupovinom gotovih skupova podataka kineski AI laboratoriji ne kupuju samo sadržaj nego i metodologiju razvoja koju su američke kompanije usavršavale radeći za vodeće AI sisteme.

Sean Cai, konsultant specijaliziran za AI podatke, za Forbes kaže da velik dio podataka koji pokreću napredak američkih modela završava i u kineskim laboratorijima.

To kineskim kompanijama omogućava da preskoče mjesece razvoja i testiranja te ubrzaju razvoj vlastitih modela.

Tržište vrijedno stotine miliona dolara

Prema procjenama izvora iz industrije koje citira Forbes, šest najvećih kineskih AI laboratorija godišnje troši oko 500 miliona dolara na američke kompanije specijalizirane za označavanje podataka.

Za same dobavljače riječ je o izuzetno profitabilnom poslu.

Mercor, osnovan tek 2023. godine, već cilja tržišnu vrijednost od oko 20 milijardi dolara, dok se Surge AI procjenjuje na najmanje 25 milijardi dolara.

Posebno su profitabilni standardizovani OTS skupovi podataka jer se isti proizvod može prodavati većem broju kupaca, što značajno povećava profitne marže.

Nova dilema za Washington

Ovakva praksa otvorila je raspravu u američkoj tehnološkoj zajednici o tome treba li i izvoz AI podataka postati pitanje nacionalne sigurnosti.

Kritičari upozoravaju da Washington ograničava izvoz čipova, ali istovremeno dopušta da se kineskim kompanijama prodaje stručnost koja je jednako važna za razvoj umjetne inteligencije.

Drugi smatraju da bi ograničavanje prodaje podataka moglo usporiti globalni razvoj umjetne inteligencije i dodatno ojačati tržišnu dominaciju nekoliko najvećih američkih kompanija.

Upravo zbog toga rasprava više nije samo tehnološka. Ona postaje pitanje industrijske politike, geopolitičke konkurencije i buduće regulacije tržišta umjetne inteligencije.

Za investitore to znači da će, uz proizvođače čipova poput Nvidije, sve veću stratešku vrijednost imati i kompanije koje razvijaju podatkovnu infrastrukturu za treniranje AI modela. U eri umjetne inteligencije podaci više nisu samo digitalni resurs – oni postaju jedno od najvrjednijih geopolitičkih sredstava.

Anna Tong, novinarka Forbes (link na originalni članak)

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