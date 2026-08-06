Želio je svijetu dati besplatnu električnu energiju: Investitor je tada postavio jedno pitanje koje je promijenilo historiju

Vizionar Nikola Tesla vjerovao je da se električna energija može prenositi bežično na bilo koju tačku planete. Njegov najveći projekat finansirao je tada najmoćniji američki bankar J. P. Morgan, ali je podrška prestala kada je postalo jasno da se takav sistem ne može naplaćivati. Više od stoljeća kasnije, priča o tornju Wardenclyffe ostaje jedna od najpoznatijih lekcija o odnosu inovacija, kapitala i poslovnog modela.

Godine 1901. Nikola Tesla započeo je izgradnju tornja Wardenclyffe na Long Islandu, ambicioznog projekta koji je trebao omogućiti bežični prijenos informacija, ali i električne energije širom svijeta.

Toranj visok gotovo 60 metara, s bakrenom kupolom teškom 55 tona, bio je zamišljen kao prvi korak prema globalnoj energetskoj mreži bez dalekovoda i kablova.

Projekt je finansirao američki finansijer J. P. Morgan, tada jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, koji je uložio 150.000 dolara – iznos koji bi danas vrijedio približno pet miliona dolara.

Vizija koja je bila ispred svog vremena

Tesla je već tada bio jedna od najvećih zvijezda nauke i tehnologije.

Njegov sistem naizmjenične struje pobijedio je Edisonovu istosmjernu mrežu i postao temelj moderne elektroenergetike.

Ali Wardenclyffe nije trebao biti samo novi komunikacijski sistem.

Tesla je vjerovao da Zemlja može služiti kao prirodni provodnik električne energije. Ideja je bila da se energija šalje kroz tlo i atmosferu, dok bi korisnici širom svijeta električnu energiju preuzimali bez žica, koristeći odgovarajuće prijemnike.

U svojim zapisima predviđao je da će jednog dana cijela planeta funkcionirati poput “velikog mozga”, u kojem će informacije i energija biti dostupni gotovo trenutno.

Poslovni model koji nije postojao

Prema historijskim izvorima, ključni problem nije bila samo tehnologija, nego ekonomija projekta.

Morgan je vjerovao da ulaže u bežični telegraf koji bi konkurirao Marconiju i donosio prihod naplatom komunikacijskih usluga.

Kada je Tesla zatražio dodatna sredstva i otkrio da želi omogućiti i besplatan prijenos električne energije, investitor više nije bio spreman nastaviti finansiranje.

Legenda kaže da je Morgan postavio jednostavno pitanje:

“Ako svako može besplatno uzeti električnu energiju, gdje ćemo postaviti brojilo?”

Iako historičari upozoravaju da ne postoje vjerodostojni dokazi da je upravo tim riječima odbio Teslu, suština njihovog neslaganja bila je upravo u poslovnom modelu.

Morgan nije povukao već uloženi novac, ali nije želio finansirati projekt za koji nije vidio održiv način ostvarivanja prihoda.

Marconi je ponudio ono što je tržište tražilo

Dok je Tesla razvijao grandioznu infrastrukturu, italijanski inovator Guglielmo Marconi krajem 1901. godine uspio je ostvariti prvi bežični prijenos radio-signala preko Atlantika.

Njegovo rješenje bilo je znatno jednostavnije, jeftinije i odmah komercijalno primjenjivo.

Za investitore je izbor bio jasan.

Do 1905. radovi na Wardenclyffeu gotovo su potpuno zaustavljeni, a godinu kasnije većina zaposlenih je otpuštena.

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Projekat nikada nije završen

Tesla je narednih godina pokušavao spasiti projekt podizanjem novih kredita i hipoteka, ali bez uspjeha.

Toranj je više od deset godina stajao nedovršen, da bi 1917. bio srušen i prodat kao staro željezo kako bi se otplatili dugovi.

Tesla je posljednje godine života proveo daleko od nekadašnje slave i preminuo je 1943. godine u hotelskoj sobi u New Yorku.

Mit i stvarnost

Priča o Wardenclyffeu često se predstavlja kao dokaz da je “besplatna energija namjerno zaustavljena”.

Međutim, historičari nauke upozoravaju da za takvu tvrdnju ne postoje čvrsti dokazi.

Morgan nije prekinuo već ugovoreno finansiranje, već je odbio dodatna ulaganja nakon što je zaključio da projekt nema održiv poslovni model.

Istovremeno, većina savremenih fizičara smatra da Teslina ideja o prijenosu velikih količina električne energije kroz Zemlju i atmosferu vjerovatno ne bi bila tehnički izvodljiva zbog ogromnih energetskih gubitaka.

Lekcija koja je i danas aktuelna

Više od jednog stoljeća kasnije, Wardenclyffe ostaje simbol sudara između vizionarske tehnologije i tržišne realnosti.

Tesla je razmišljao decenijama ispred svog vremena, ali čak ni revolucionarna ideja nije bila dovoljna bez održivog poslovnog modela.

U eri umjetne inteligencije, kvantnih računara i novih energetskih tehnologija, ista dilema ostaje jednako važna: nije dovoljno razviti tehnologiju koja može promijeniti svijet – potrebno je pronaći način da ona bude ekonomski održiva.

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