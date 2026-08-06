Google mijenja vrh AI sektora dok utrka za umjetnu inteligenciju ulazi u novu fazu

Alphabet provodi najveću reorganizaciju svog odjela za umjetnu inteligenciju od osnivanja Google DeepMinda. Demis Hassabis napušta izvršnu funkciju i preuzima ulogu glavnog naučnika Alphabeta, dok nekoliko ključnih arhitekata modela Gemini odlazi kako bi pokrenuli vlastiti startup. Vijest dolazi u trenutku kada investitori sve glasnije postavljaju pitanje može li Google zadržati korak s OpenAI-jem i Anthropicom, javlja Reuters.

Prema pisanju Reutersa, Alphabet je u srijedu objavio opsežne promjene u vodstvu svojih AI operacija, potvrđujući da će Demis Hassabis, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za umjetnu inteligenciju i suosnivač DeepMinda, napustiti svakodnevno upravljanje kompanijom.

Umjesto funkcije izvršnog direktora Google DeepMinda, Hassabis će postati glavni naučnik Alphabeta, s fokusom na razvoj umjetne opće inteligencije (AGI) – tehnologije koja bi, prema mnogim procjenama, mogla predstavljati sljedeću veliku prekretnicu u razvoju umjetne inteligencije.

Istovremeno, operativno vođenje Google DeepMinda preuzet će dosadašnji glavni tehnološki direktor Koray Kavukcuoglu.

Tržište nije pozitivno reagovalo

Promjene dolaze u osjetljivom trenutku za Alphabet.

Reuters navodi da vodeća verzija najnovijeg modela Gemini još nije predstavljena, iako je njeno lansiranje bilo planirano za juni. Kašnjenje je dodatno pojačalo zabrinutost investitora da Google gubi tehnološki zamah u odnosu na OpenAI i Anthropic.

Nakon objave reorganizacije, dionice Alphabeta pale su oko četiri posto.

Za investitore promjena nije samo kadrovsko pitanje. Ona otvara dilemu može li kompanija ubrzati razvoj proizvoda u trenutku kada konkurencija gotovo svakog mjeseca predstavlja naprednije AI modele.

Pichai: Hassabis će oblikovati budućnost AGI-ja

Izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai poručio je zaposlenima da s Hassabisom već dugo razgovara o ulozi koja će mu omogućiti da se u potpunosti posveti razvoju umjetne opće inteligencije.

“To je posao od ključne važnosti za Alphabet i čovječanstvo, a ne mogu zamisliti bolju osobu za tu ulogu”, naveo je Pichai u internom dopisu, prenosi Reuters.

Sam Hassabis istakao je da se razvoj AGI-ja ubrzano približava i da upravo zbog toga želi više vremena posvetiti naučnom radu nego svakodnevnom upravljanju velikom organizacijom.

Odlazak ključnih AI inženjera

Reorganizaciju prati i značajan odljev stručnjaka.

Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals i Quoc Le – među najpoznatijim Googleovim AI istraživačima – napuštaju kompaniju kako bi osnovali startup Discovery Loop, koji će se baviti istraživanjima u oblasti mašinskog učenja, nauke i inženjerstva.

Kompanija će biti organizovana kao korporacija od javnog interesa (Public Benefit Corporation), a Google će ostati jedan od investitora i osigurati računarske resurse putem svoje cloud infrastrukture.

Njihov odlazak dodatno naglašava rastuću konkurenciju za vrhunske AI stručnjake, koja je posljednjih mjeseci postala jedna od najvećih bitaka među tehnološkim gigantima.

Google pokušava ubrzati komercijalizaciju

Reuters podsjeća da je Google DeepMind posljednjih godina često bio kritikovan zbog snažnog fokusa na dugoročna naučna istraživanja, dok su konkurenti agresivnije razvijali komercijalne AI proizvode.

Izvori upoznati sa situacijom navode da je upravo zbog toga izbor Koraya Kavukcuoglua pozitivno dočekan unutar Google Clouda, koji danas predstavlja glavni generator prihoda kompanije povezan s umjetnom inteligencijom.

Za razliku od Hassabisa, Kavukcuoglu je bio znatno više uključen u povezivanje istraživanja s razvojem proizvoda, pa se očekuje da će razvoj Geminija biti snažnije usmjeren prema tržištu i poslovnim korisnicima.

REUTERS/Mike Blake

Google više ne predvodi AI utrku

Promjene dolaze nakon niza izazova za Google.

Kompanija je 2023. spojila Google Brain i DeepMind kako bi odgovorila na uspjeh ChatGPT-ja, ali posljednjih mjeseci OpenAI i Anthropic dodatno su povećali tehnološku prednost.

Istovremeno, kineski modeli otvorenog koda sve snažnije pritišću tržište nudeći napredne AI mogućnosti po znatno nižim troškovima.

Na ovogodišnjoj Google I/O konferenciji rukovodstvo kompanije više je naglašavalo cjenovnu konkurentnost Geminija nego njegove tehnološke performanse, što su brojni analitičari protumačili kao znak da Google više nije uvjerljivi lider u AI utrci.

Dodatni udarac – odlazak Nobelovaca i vodećih istraživača

Alphabet se posljednjih mjeseci suočio i s odlaskom nekoliko najpoznatijih istraživača.

Noam Shazeer prešao je u OpenAI, dok je John Jumper, dobitnik Nobelove nagrade zajedno s Hassabisom, odlučio karijeru nastaviti u Anthropicu.

Brian Mulberry, glavni tržišni strateg u Zacks Investment Managementu, smatra da će odlazak četvorice vodećih inženjera ostaviti posljedice.

“Google i dalje raspolaže izuzetno snažnim talentima, ali gubitak ovakvih stručnjaka neće biti lako nadoknaditi. Povratak pune inovacijske dinamike mogao bi potrajati”, izjavio je za Reuters.

Šta ovo znači za AI industriju?

Reorganizacija u Alphabetu pokazuje da se tržište umjetne inteligencije nalazi u novoj fazi razvoja. Više nije dovoljno imati najbolje istraživače ili najnaprednije modele – investitori sve više očekuju brzu komercijalizaciju, rast prihoda i jasnu strategiju monetizacije.

Za Google to znači da će naredni mjeseci biti presudni. Kompanija mora dokazati da Gemini može ravnopravno konkurirati OpenAI-ju i Anthropicu, istovremeno zadržavajući vrhunske AI stručnjake u industriji u kojoj je borba za talente postala jednako važna kao i sama tehnologija.

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