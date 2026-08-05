Milijarder i holivudska zvijezda u najvećem projektu za spas živog svijeta

Jedan od najbogatijih ljudi svijeta Jeff Bezos i holivudska filmska zvijezda Leonardo DiCaprio udružili su snage u misiji spašavanja vrsta kojima prijeti nestanak na Zemlji. Projekat „Phoenix Species“ pokrenule su organizacije Bezos Earth Fund i Re:wild, te predstavlja dosad najveći pojedinačni filantropski fond fokusiran isključivo na oporavak kritično ugroženih vrsta. Projekt raspolaže sa početnim kapitalom od 200 miliona dolara.

Novac dolazi u jednakim omjerima od Bezosove fondacije za Zemlju i organizacije Re:wild, koju je 2021., DiCaprio osnovao s biologom Wesom Sechrestom, a dodatni prilozi dolazit će i od samog glumca, koji je danas jedan od najutjecajnijih glasova u svjetskim ekološkim projektima, zatim organizacije Age of Union i porodične fondacije Todda Gravesa, osnivača lanca brze hrane Raising Cane's.



Stotinu vrsta iz 30 zemalja

“Više od 100 lokalnih i međunarodnih partnera širom svijeta, uključujući autohtone narode, lokalne zajednice, zaštitnike prirode i vlade, vodit će ovaj rad, prilagođavajući napore za oporavak svakoj pojedinačnoj vrsti i mjestu”, navodi se na Instagram profilu navedenog projekta.



Cilj projekta je da pruži podršku u oporavku 100 vrsta kojima prijeti neposredno izumiranje, te obuhvata sisare, vodozemce, gmizavce, ptice, ribe, beskičmenjake i biljke iz 30 zemalja širom svijeta.

Leonardo DiCaprio, Foto: Lumeimages / imageBROKER / Profimedia

DiCaprio vidi širu sliku „Phoenix Species-a“ koji ima snagu, kako kaže, da transformiše ljudski pristup očuvanju prirode.

„ Spašavajući ove vrste, štitimo sve oko njih: šume, rijeke i samu klimu “, rekao je Leonardo DiCaprio prilikom najave pokretanja inicijative.

Glumac je inače posljednjih 20 godina posvećen projektima vezanim za očuvanje prirode. I njegov angažman osjetio se i u Bosni i Hercegovini. Glumac je pružio javnu podršku bh. aktivistima povodom dodjele prestižne nagrade Goldman Environmental Prize Maidi Bilal za angažman u borbi grupe žena iz Kruščice, koje su odbranile svoju rijeku od izgradnje dvije male hidroelektrane.

DiCaprijev glas za očuvanje rijeka u BiH

„Čestitam hrabrim ženama Kruščice i gospođi Bilal iz Bosne i Hercegovine na osvajanju prestižne nagrade Goldman za zaštitu okoliša, za neumornu borbu za spas njihove rijeke od malih hidroelektrana, suočene s oružanim policijskim napadom, zastrašivanjem i zakonskim prijetnjama. Ova velika pobjeda dolazi usljed globalne aktivističke kampanje za zabranu novih malih hidroelektrana u BiH. Nažalost, ove pobjede nisu dovoljne da spase nekih 240 posljednjih rijeka koje slobodno teku u Evropi od ulaska u betonske cijevi“, poručio je DiCaprio.

DiCaprio je u više navrata apelovao na vlasti u Federaciji BiH da usvoje zakonske izmjene koje bi trajno zabranile izgradnju stotina planiranih malih hidroelektrana.

“Globalna zaštitarska zajednica poziva Dom naroda FBiH na čelu sa Tomislavom Martinovićem da odmah krene u akciju, predstavi nacrt zakona delegatima i očuva dragocijene bosanske rijeke”, naveo je DiCaprio.