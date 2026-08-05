S&P upozorava: Predizborna potrošnja gura BiH prema većem deficitu i novim fiskalnim rizicima

Agencija S&P Global Ratings potvrdila je suvereni kreditni rejting Bosne i Hercegovine na nivou „B+“ za dugoročni i „B“ za kratkoročni dug u stranoj i domaćoj valuti, zadržavajući stabilne izglede, ali uz upozorenje da bi povećana potrošnja povezana s predstojećim izborima mogla dodatno povećati fiskalne deficite zemlje.

Prema navodima agencije S&P, predizborna izdvajanja, uključujući povećanje penzija, plata u javnom sektoru i smanjenje stopa socijalnih doprinosa, mogla bi ove godine povećati javni deficit Bosne i Hercegovine iznad 3 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Bez provođenja mjera fiskalne konsolidacije, prosječni deficit mogao bi iznositi oko 2,5 posto BDP-a do 2029. godine.

„Uprkos niskom nivou javnog duga, rizici finansiranja mogli bi se povećati tokom čestih perioda političkih tenzija u Bosni i Hercegovini“, navela je agencija S&P.

Agencija za kreditni rejting ocijenila je da složena politička struktura Bosne i Hercegovine i dalje predstavlja ograničenje za kreditni profil zemlje. Posebno su istaknute česte političke napetosti između institucija na državnom nivou i entiteta Republike Srpske, koje usporavaju donošenje odluka i provođenje reformi.

Politička neizvjesnost ostaje povećana uoči općih i lokalnih izbora u oktobru, iako S&P navodi da ne očekuje ponavljanje prošlogodišnje eskalacije povezane s prijetnjama o otcjepljenju Republike Srpske.

„Stabilni izgledi odražavaju ravnotežu između aktuelnih reformi – uključujući reforme u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) – i otpornog ekonomskog rasta, nasuprot rastućim fiskalnim neravnotežama uoči ovogodišnjih izbora“, saopćio je S&P.

Ilustracija Forbes BiH

Agencija predviđa da će neto javni dug Bosne i Hercegovine porasti na oko 26 posto BDP-a do 2029. godine, sa procijenjenih 21 posto u 2025. godini. Ipak, S&P ističe da nivo zaduženosti i dalje ostaje umjeren u poređenju s međunarodnim standardima.

Prema procjeni S&P-a, ekonomski rast Bosne i Hercegovine ove godine iznosit će nešto više od 2 posto, što je smanjena prognoza zbog slabije vanjske potražnje, viših troškova energije i transporta povezanih s krizama na Bliskom istoku, kao i slabijeg izvoza na ključna evropska tržišta, posebno Njemačku i Italiju.

Domaća potrošnja ostala je relativno stabilna zahvaljujući rastu penzija, plata i socijalnih transfera, dok industrijska proizvodnja nastavlja bilježiti pad zbog strukturnih problema u elektroenergetskom sektoru i smanjene proizvodnje.

S&P je upozorio i da je napredak Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji ugrožen zbog političkog zastoja. Kašnjenja u provođenju reformi već su dovela do obustave isplate milijarde eura sredstava povezanih s Planom rasta za Zapadni Balkan.

Agencija je kao važan ekonomski oslonac istakla aranžman valutnog odbora Bosne i Hercegovine, kojim je konvertibilna marka vezana za euro. Međutim, S&P upozorava da taj mehanizam istovremeno ograničava mogućnost Centralne banke BiH da reaguje na ekonomske šokove.

„S&P bi mogao povećati kreditni rejting ukoliko se postigne veći politički konsenzus u donošenju domaćih politika koje bi mogle ubrzati strukturne reforme“, navela je agencija, dodajući da bi snažnija evropska integracija i bolji fiskalni rezultati mogli otvoriti prostor za poboljšanje rejtinga.

S druge strane, nastavak političkih sukoba, povećanje fiskalnih problema ili pogoršanje stanja javnih finansija mogli bi izvršiti pritisak na novo snižavanje kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine.

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