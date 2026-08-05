Centri podataka za umjetnu inteligenciju postali nova meta u sukobu s Iranom

Podatkovni centri koji pokreću razvoj umjetne inteligencije više nisu samo ključna digitalna infrastruktura već i potencijalne vojne mete. Eskalacija sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država otvorila je novo poglavlje modernog ratovanja, u kojem objekti namijenjeni razvoju AI tehnologija postaju dio vojne strategije.

Analitičari upozoravaju da bi napadi na podatkovne centre mogli imati posljedice daleko izvan bojišta, ugrožavajući globalne tehnološke kompanije, investicije i razvoj umjetne inteligencije.

Novi front modernog ratovanja

Tokom dosadašnjeg sukoba Iran je, osim energetske infrastrukture i drugih strateških objekata u zemljama Perzijskog zaljeva, napao i nekoliko podatkovnih centara u regiji. Sjedinjene Države odgovorile su napadom na jedan iranski centar, čime je digitalna infrastruktura prvi put postala direktna meta u oružanom sukobu ovakvih razmjera.

Za razliku od cyber napada, koji su godinama predstavljali najveću prijetnju podatkovnim centrima, fizički napadi na ove objekte predstavljaju novu dimenziju sukoba.

To pokazuje koliko je umjetna inteligencija postala važan dio nacionalne sigurnosti i ekonomskih strategija najvećih svjetskih sila.

Velike tehnološke kompanije posljednjih godina ulažu milijarde dolara u izgradnju podatkovnih centara koji omogućavaju razvoj i rad naprednih modela umjetne inteligencije.

Istovremeno, mnoge od tih kompanija sarađuju s državnim institucijama i vojskom kroz cloud infrastrukturu, zbog čega ih protivnici sve češće posmatraju kao legitimne vojne ciljeve.

Stručnjaci ističu da je danas gotovo nemoguće jasno razdvojiti infrastrukturu koja služi isključivo komercijalnim potrebama od one koja podržava državne ili vojne operacije.

Zaljevske zemlje u centru AI investicija

Posljednjih godina zemlje Perzijskog zaljeva pokušavaju se pozicionirati kao treći veliki globalni centar razvoja umjetne inteligencije, uz Sjedinjene Američke Države i Kinu.

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati ulažu stotine milijardi dolara u izgradnju AI infrastrukture i privlačenje vodećih svjetskih tehnoloških kompanija.

U tim projektima učestvuju najveća imena tehnološke industrije, uključujući Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia i OpenAI, piše CNN.

Zbog toga svaki napad na podatkovne centre predstavlja mnogo više od lokalnog sigurnosnog incidenta – riječ je o udaru na investicije koje bi trebale oblikovati budućnost digitalne ekonomije.

REUTERS/Annegret Hilse

Infrastruktura koju nije lako zaštititi

Iako izgledaju poput velikih industrijskih objekata, podatkovni centri sadrže izuzetno skupu računarsku opremu i predstavljaju ključnu infrastrukturu za funkcionisanje brojnih digitalnih servisa.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ih je vrlo teško zaštititi od raketnih ili napada bespilotnim letjelicama.

Zbog toga tehnološke kompanije godinama grade rezervne kapacitete na različitim lokacijama kako bi, u slučaju uništenja jednog centra, usluge nastavile funkcionisati preko drugih objekata.

Takva redundancija do sada je prvenstveno služila kao zaštita od prirodnih katastrofa i tehničkih kvarova, ali sve više postaje i zaštita od ratnih prijetnji.

Rastu troškovi i rizici

Sigurnosna situacija dodatno povećava troškove razvoja AI infrastrukture.

Osiguranje podatkovnih centara postaje sve skuplje, a u pojedinim slučajevima osiguravajuće kuće više nisu spremne preuzimati rizik.

Istovremeno rastu cijene građevinskog materijala, specijalizirane opreme, čipova i stručne radne snage, što dodatno povećava vrijednost ovih objekata.

Analitičari smatraju da bi pojedine međunarodne kompanije mogle odgoditi ili preispitati planirane investicije u regiji ukoliko procijene da njihova infrastruktura ne može biti dovoljno zaštićena.

AI više nije samo tehnološka priča

Napadi na podatkovne centre pokazuju da umjetna inteligencija više nije samo pitanje tehnološkog razvoja ili poslovnih ulaganja.

Kako države sve više koriste AI u vojnim, sigurnosnim i ekonomskim strategijama, infrastruktura koja omogućava njen razvoj postaje dio geopolitičkog nadmetanja.

Time podatkovni centri, nekada posmatrani kao obični objekti za pohranu i obradu podataka, postaju strateška imovina čija sigurnost može imati direktan utjecaj na ekonomiju, nacionalnu sigurnost i budući razvoj globalne tehnološke industrije.

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