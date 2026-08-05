Bessent najavio mogući dogovor o otvaranju Hormuškog moreuza, cijene nafte u padu

Američki ministar finansija Scott Bessent izjavio je da postoji mogućnost da Sjedinjene Američke Države već „danas ili sutra“ objave postizanje dogovora s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza. Nakon njegove izjave cijene nafte počele su padati, dok je indeks S&P 500 ubrzo nakon otvaranja tržišta dostigao novi rekord.

Govoreći za CNBC u utorak ujutro, Bessent je rekao da SAD vode pregovore s Iranom, iako su iranski zvaničnici prethodnih dana negirali da postoje „direktni“ razgovori s Washingtonom.

Bessent je istakao da vjeruje kako „postoji mogućnost da danas ili sutra postignemo dogovor o otvaranju moreuza i krenemo ka normalizaciji situacije u ovom sukobu“, pozivajući se na tvrdnje administracije predsjednika Donalda Trumpa da je američka vojna kampanja značajno oslabila iranske zračne, pomorske i raketne kapacitete.

Scott Bessent REUTERS/Kylie Cooper

Na pitanje da li bi Iranu bilo dopušteno naplaćivati prolazak brodovima kroz Hormuški moreuz, Besent je odgovorio:

„Mislim da bi postojala sloboda plovidbe.“

Međutim, nije iznio dodatne detalje o tome kako bi takav režim bio proveden.

Nakon njegovih izjava cijene nafte su pale, a terminski ugovori za naftu Brent trgovali su se po cijeni od oko 81,88 dolara po barelu oko 9 sati ujutro po istočnoameričkom vremenu.

Berzanski fjučersi također su porasli prije otvaranja tržišta u utorak. Industrijski indeks Dow Jones Industrial Average završio je trgovanje u ponedjeljak na novom rekordnom nivou, dok je S&P 500 bio tek neznatno ispod prethodnog rekorda postavljenog u junu.

Već ubrzo nakon otvaranja tržišta u utorak, S&P 500 oborio je taj rekord.

„Kada se moreuz ponovo otvori, tamo se nalaze stotine, ako ne i hiljadu brodova koji čekaju da isplove“, rekao je Bessent, misleći na brodove koji su ostali blokirani u ovom važnom pomorskom prolazu tokom višemjesečnog sukoba koji je počeo 28. februara.

„Ne radi se samo o energentima. Tu su i đubriva, prerađeni naftni proizvodi te različiti industrijski gasovi. Mislim da bismo mogli svjedočiti značajnom rasterećenju tržišta kako cijene budu padale.“

Druga strana

Iako Bessent tvrdi da bi budući sporazum uključivao „slobodu plovidbe“, Reuters je u utorak objavio da Iran očekuje da zadrži kontrolu nad dolaznim pomorskim saobraćajem kroz Hormuški moreuz u okviru sporazuma o kojem pregovara s Omanom, pozivajući se na iranski izvor.

Odlazni pomorski saobraćaj odvijao bi se rutom između Irana i Omana, dok bi Iran zadržao nadzor i nad tim plovnim pravcima.

Uprkos ranijim tvrdnjama Irana da ne vodi direktne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak izjavio da su razgovori „upravo u toku“.

Trump je također rekao da je tokom vikenda otkazao planirane napade za koje tvrdi da bi bili „žešći od bilo kojeg napada od Drugog svjetskog rata“.

Dodao je da pregovore podržavaju i druge zemlje, uključujući Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar.

„Želim im pružiti posljednju moguću priliku prije nego što ih obezglavimo“, rekao je Trump.

Autor: Zachary Folk, Forbes

Bessent Says U.S. And Iran Could Reach Deal To Open Strait Of Hormuz ‘Today Or Tomorrow’

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