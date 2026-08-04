Na ovih 10 evropskih ruta voz je brži od aviona, a često i znatno jeftiniji

Ako planirate kratko ili srednje dugo putovanje Evropom, avion je vjerovatno prvi izbor koji vam pada na pamet. Međutim, novo istraživanje pokazuje da bi putovanje vozom na brojnim popularnim rutama moglo biti brže, jeftinije i praktičnije.

Globalna platforma za rezervaciju putovanja Omio analizirala je 25 najpopularnijih evropskih ruta između gradova, upoređujući više od 1.000 prevoznika. U istraživanje nisu uračunati samo vrijeme leta ili vožnje, već i sve ono što putnici često zaboravljaju – odlazak do aerodroma, sigurnosne kontrole, čekanje na ukrcavanje i preuzimanje prtljaga. Rezultate prenosi Euronews.

Analiza pokazuje da je na pojedinim relacijama voz uvjerljivo brži od aviona, a u mnogim slučajevima i znatno povoljniji.

Najveću prednost željeznički saobraćaj ima na relaciji Brisel – Pariz. Dok putovanje avionom, zajedno sa svim pratećim procedurama, traje oko 265 minuta i košta približno 209 eura, voz do centra francuske prijestolnice stiže za svega 125 minuta. Osim što putnici štede čak 140 minuta, karta za voz košta oko 34 eura.

Slična situacija je i između Frankfurta i Kelna, gdje avion ukupno zahtijeva oko 195 minuta putovanja, dok brzi voz istu relaciju prelazi za samo 63 minute, uz cijenu karte od oko 32 eura.

U Španiji se među najisplativijim rutama izdvajaju Madrid – Valencia i Madrid – Sevilla. Na relaciji prema Valenciji putovanje avionom traje oko četiri sata kada se uračunaju svi transferi i procedure, dok voz stiže za nešto više od dva sata. Osim što je brži za gotovo dva sata, karta za voz košta svega 16 eura, u poređenju sa 69 eura za avion.

Još veća razlika vidi se između Madrida i Seville. Povratni let košta oko 37 eura, dok karta za voz iznosi tek nešto više od 10 eura. Putnici tako štede oko 73 posto troškova, a pritom izbjegavaju dodatne naknade za prtljag i dugotrajno čekanje na aerodromima.

Brzi voz pokazao se kao bolji izbor i u Italiji. Između Milana i Firence putovanje željeznicom traje oko 140 minuta, dok avion, uz sve prateće procedure, zahtijeva oko četiri sata. Slična je situacija i na relaciji Rim – Firenca, gdje voz putnike dovodi na odredište gotovo sat i po prije aviona.

Iako se često smatra da je avion jedina logična opcija za međunarodna putovanja, istraživanje pokazuje da ni to nije uvijek slučaj. Na primjer, između Londona i Pariza voz Eurostar stiže za oko 156 minuta, gotovo sat i 40 minuta brže od ukupnog vremena potrebnog za putovanje avionom. Ipak, u ovom slučaju avionska karta ostaje povoljnija, dok je karta za voz skuplja.

Slična situacija je i na relaciji London – Brisel, gdje je voz također brži od aviona za više od sat vremena, ali uz znatno višu cijenu karte.

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Među rutama na kojima željeznica ostvaruje veliku prednost nalaze se i Madrid – Barcelona, gdje voz štedi oko 87 minuta u odnosu na avion, te Pariz – Lyon, na kojoj putnici dobijaju više od sat vremena prednosti koristeći željeznički prevoz.

Omio zaključuje da se prednosti voza ne ogledaju samo u kraćem vremenu putovanja. Budući da većina željezničkih stanica nalazi u samim centrima gradova, putnici izbjegavaju duge transfere do udaljenih aerodroma, sigurnosne kontrole i čekanje na prtljag. Uz to, željeznički saobraćaj ima i znatno manji utjecaj na okoliš u poređenju sa zračnim prijevozom.

Rezultati istraživanja odnose se na cijene i vrijeme putovanja planiranih za august 2026. godine, ali jasno pokazuju da je na mnogim evropskim rutama voz danas ne samo održiviji, već i brži način putovanja od aviona.

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