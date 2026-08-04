Zašto tržište nafte i dalje vjeruje Trumpu i njegovim porukama

Kada je predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran i najavio povratak za pregovarački sto, cijene nafte odmah su krenule naniže.

„Slažem se s obustavom bombardovanja i napada na Iran“, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. „Velika je čast što smo ovaj dugogodišnji problem doveli nadomak rješenja.“

Bilo je to 8. aprila, kada je Trump proglasio primirje s Iranom. Tog dana cijena nafte pala je za čak 13 posto.

U proteklih pet mjeseci Trump je više puta tvrdio da su pregovori s Iranom ostvarili značajan napredak. Svaki put kada bi zbog toga odgodio planiranu vojnu akciju, tržište bi reagovalo padom cijena nafte.

Isti obrazac ponovio se i prošle sedmice. Nakon što je Trump privremeno odustao od napada na Iran, cijena nafte pala je za gotovo 20 posto u samo tri dana.

To se događa i danas. Nafta je oslabila dodatnih pet posto nakon što je američki predsjednik otkazao, kako je rekao, „masovni napad“ na Iran i najavio nastavak pregovora.

Na prvi pogled moglo bi se pomisliti da je tržište već naučilo lekciju i da više neće olako vjerovati predsjedniku koji stalno najavljuje mir, a sukob se ipak nastavlja.

Međutim, tržište nafte i dalje prati Trumpove poruke gotovo bez zadrške. Investitori pokazuju izuzetno strpljenje dok rokovi prolaze, pregovori počinju i propadaju, a vojne operacije se čas intenziviraju, čas zaustavljaju.

„Postigli smo veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana“, izjavio je Trump kada je odlučio odgoditi vojnu intervenciju u Hormuškom moreuzu.

To nije bila nova izjava, već ona od 5. maja. Nakon nje cijena nafte pala je za 13 posto u naredna tri dana.

Kao da se sve ponavlja

Od početka marta tržište nafte bilo je izrazito nestabilno.

Tokom šest različitih perioda cijene su rasle devet ili više posto, uglavnom zbog straha od širenja rata.

Istovremeno, u čak osam navrata zabilježen je pad od najmanje devet posto, uglavnom nakon Trumpovih izjava ili saopćenja njegove administracije o napretku pregovora ili mogućem ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Među najznačajnijim primjerima su:

mart – američki ministar energetike Chris Wright tvrdio je da je američki ratni brod uspješno ispratio tanker kroz Hormuški moreuz. Cijena nafte pala je 11 posto. mart – Trump je na Truth Socialu velikim slovima objavio da su Sjedinjene Države i Iran vodili „vrlo dobre i produktivne razgovore“. Nafta je oslabila 11 posto. maj – Trump je poručio da pregovori s Iranom „dobro napreduju“, nakon čega je cijena nafte pala deset posto. juni – Trump je izjavio: „Ne znam jeste li čuli, ali danas smo završili rat s Iranom“, otkazavši planirano bombardovanje. Uslijedio je četverodnevni pad cijena od 16 posto.

„Ovo je kao film Dan mrmota, samo petnaesta epizoda“, slikovito je opisao Andy Lipow, predsjednik konsultantske kuće Lipow Oil Associates.

Zašto tržište ipak ostaje optimistično?

Uprkos višemjesečnim oscilacijama, tržište ima određene razloge za optimizam.

Prije samo pola godine, prije početka rata, najveći problem bila je prevelika ponuda nafte.

Članice OPEC-a povećavale su proizvodnju uprkos slabijoj potražnji, jer su bile nezadovoljne ograničenjima proizvodnje. Istovremeno, svjetska skladišta bila su prepuna sirove nafte.

Prema procjenama Capital Economicsa, proizvođači su svakodnevno isporučivali oko četiri miliona barela više nego što je svijet trošio.

Zatim se dogodio neočekivan preokret.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Prije mjesec dana cijena nafte pala je čak ispod nivoa koji je bio prije početka rata, jer se tržište ponovo našlo u situaciji viška ponude.

U međuvremenu se svijet prilagodio činjenici da kroz Hormuški moreuz više ne prolazi oko 13 miliona barela nafte dnevno.

Dio tih količina preusmjeren je preko Saudijske Arabije prema Crvenom moru – oko pet miliona barela dnevno, prema podacima kompanije Kpler.

Međutim, jemenski Huti, saveznici Irana, u međuvremenu su blokirali i moreuz Bab el-Mandeb, čime su ugrozili i tu alternativnu rutu.

Preostali dio izgubljene nafte nadoknađen je iz strateških rezervi koje već mjesecima koriste zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Državama.

Istovremeno, Kina, koja raspolaže ogromnim zalihama, počela je trošiti vlastite rezerve i smanjila uvoz sirove nafte za više od četiri miliona barela dnevno, navodi JPMorgan.

Kada je Hormuški moreuz u junu nakratko ponovo otvoren na oko tri sedmice, na tržište je gotovo odjednom stiglo oko 200 miliona barela nafte.

Svijet je u tom trenutku bio suočen s iznenadnim viškom ponude, zbog čega su cijene ponovo pale.

Iako taj period nije dugo trajao, tržište pamti šta se dogodilo u februaru i junu.

Zalihe se ubrzano tope

Ipak, razlika između trenutnih cijena nafte i stvarnog stanja na tržištu rijetko je bila ovako velika.

Zalihe sirove nafte ubrzano se smanjuju.

To je posebno vidljivo u Cushingu, u američkoj saveznoj državi Oklahomi, jednom od najvažnijih čvorišta naftovoda u SAD-u.

Prema podacima Američke uprave za energetske informacije, zalihe su posljednjih sedmica pale na svega 18,6 miliona barela.

Sve ispod granice od 20 miliona barela smatra se nivoom koji otežava normalan rad sistema, jer je potreban dodatni pritisak kako bi se nafta nastavila kretati kroz cjevovode.

Ako zalihe nastave padati, u rezervoarima će ostati samo talog koji više nije moguće efikasno transportovati, što bi moglo ozbiljno poremetiti snabdijevanje.

Slična situacija prisutna je i u drugim dijelovima svijeta.

Prema riječima Kierana Tompkinsa iz Capital Economicsa, komercijalne zalihe trenutno pokrivaju približno 57 sedmica potrošnje, dok se granica ozbiljnog operativnog pritiska procjenjuje na oko 55 sedmica.

Zbog toga Tompkins smatra da tržište trenutno potcjenjuje rizik.

Historijski gledano, kada su zalihe bile na ovako niskim nivoima, cijena nafte u prosjeku je rasla oko 20 posto.

Prelomni trenutak mogao bi doći iznenada

Ako se isporuke energije kroz Perzijski zaljev uskoro značajnije i trajno ne povećaju, tržište bi moglo doći do prelomne tačke.

To bi bio trenutak kada strateške rezerve više neće moći nadoknađivati izgubljenu proizvodnju.

U takvom scenariju jedini način da se tržište ponovo uravnoteži bio bi nagli rast cijena, dovoljno velik da smanji potražnju.

Prema pojedinim procjenama, cijena nafte tada bi mogla premašiti 150 dolara po barelu, što bi bilo znatno iznad dosadašnjih historijskih maksimuma.

Takav razvoj događaja mogao bi uslijediti vrlo brzo.

Ali za sada tržište i dalje vjeruje da će Trump pronaći diplomatsko rješenje – i da je ono, kako često poručuje, odmah iza ugla, javlja CNN.

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