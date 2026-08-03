Farmaceutski mega-deal: Kompanije pregovaraju o spajanju vrijednom 400 milijardi

Proizvođač lijekova AstraZeneca u pregovorima je za spajanje s kompanijom Bristol-Myers Squibb. Kako je izvijestio Financial Times, dvije kompanije su vodile razgovore na ovu temu, ali je upozorio da bi se mogli odgoditi ili potpuno propasti. Kompanije se još uvijek nisu oglasile, a također je nepoznata i struktura dogovora.

Ono što se međutim zna je, da bi spajanjem ove dvije kompanije, na tržištu nastao farmaceutski gigant vrijedan gotovo 400 milijardi dolara.

Utjecaj na dionice

Odmah nakon što je vijest objavljena, prenio je Yahoo Finance, dionice AstraZenece, kotirane na londonskoj berzi, pale su za 6,7% na 11.804 penija, dok se FTSE 100 nije mnogo promijenio. Bristol Myers porastao je za 2,7% u trgovanju prije otvaranja tržišta nakon što je u petak zatvorio na 65,31 dolara, što je tek nešto manje od 52-sedmičnog maksimuma i najvišeg nivoa od 22. juna 2023. godine.

AstraZeneca jedna je od najvećih svjetskih farmaceutskih kompanija, sa sjedištem u Cambridgeu u Velikoj Britaniji, i ima tržišnu kapitalizaciju od približno 264 milijarde dolara, a Bristol Myers Squibb oko 133 milijarde dolara.

Podsjećamo, 2014.godine AstraZeneca je bila meta za kupovinu, ali je pod palicom izvršnog direktora Pascala Soriota, tada odbijena ponuda za preuzimanje od Pfizera vrijedna 118 milijardi dolara. Cijena njenih dionica od tada se gotovo učetverostručila.

Prihodi kompanija

Dok je zarada AstraZenece u drugom kvartalu po dionici, prenosi Yahoo Finance iznosila od 2,63 dolara u odnosu na procjenu od 2,48 dolara uz prihod od 15,38 milijardi dolara, u odnosu na konsenzus procjene od 15,45 milijardi dolara od 27. jula, BMY je ostvario dobit od otprilike 47,7% u protekloj godini, dijelom potaknut snažnim drugim kvartalom: kompanija je prijavila zaradu po dionici za drugi kvartal 2026., od 2,04 dolara, što je iznad konsenzusa od 1,61 dolara, uz prihod od 12,97 milijardi dolara, što je iznad procjena od 11,71 milijarde dolara.

Bristol Myers Squibb (BMS), sa sjedištem u New Yorku, jedna je od najvećih američkih farmaceutskih kompanija. Fokusirana je na onkologiju (liječenje raka), imunologiju i kardiovaskularne bolesti. Za razliku od AstraZenece čiji lijekovi se više koriste u liječenju solidnih tumora, Bristol Myers Squibb je više fokusiran na krvne karcinome i stanične terapije.