Humanoidni robot čisti stanove za 30 dolara po satu

Startup kompanija Tau Robotics sa sjedištem u San Franciscu počela je nuditi uslugu čišćenja doma koju obavlja humanoidni robot odabranim klijentima u tom gradu, izvještava američka televizija ABC.

Kako je medijima rekao izvršni direktor i suosnivač kompanije, Alex Koch, usluga košta 30 dolara po satu, a cilj je da čišćenje doma bude dostupnije većem broju ljudi.

„Mislim da su mnogi naši prvi kupci ljudi koji prije nisu angažovali čistače ili ne čiste svoje domove često, tako da ovo prije svega proširuje tržište“, rekao je Koch.

Prema njegovim riječima, robotom trenutno ne može samostalno upravljati vještačka inteligencija. Njime upravlja osoba iz centralne lokacije kompanije uz pomoć vještačke inteligencije.

Foto: Tau Robotics

Iako priznaje ograničenja tehnologije, Koch tvrdi da su roboti sasvim sposobni obavljati određene kućanske zadatke, poput usisavanja ili brisanja kuhinjskih površina.

S druge strane, Ken Goldberg, profesor inženjerstva na Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyu, skeptičan je prema sposobnosti robota da čiste domove.

“Zaista mislim da je prerano”, rekao je Goldberg.

“Bio bih jako iznenađen kada bi humanoidni roboti mogli biti korisni u čišćenju kuće. Podizanje stvari s poda i dalje je izazov za robote. Metenje, brisanje površina poput radnih ploča i čišćenje prostora ispod njih je vrlo, vrlo teško.”

Uprkos pitanjima o trenutnim mogućnostima tehnologije, i potencijal i izazovi humanoidne robotike ostaju očigledni.

Dugoročni cilj je razvoj humanoidnog robota koji bi mogao očistiti cijeli dom po niskoj cijeni, čineći usluge čišćenja dostupnijima, prema ABC-u.