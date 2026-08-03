Promet kroz Hormuški moreuz usporen, tržišta prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana

Promet trgovačkih brodova kroz Hormuški moreuz usporen je početkom sedmice nakon novih sigurnosnih incidenata u tom području, dok svjetska tržišta pažljivo prate diplomatske napore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi mogli uticati na stabilnost globalnog snabdijevanja naftom.

Prema podacima o pomorskom saobraćaju, dio brodarskih kompanija odlučio je usporiti ili privremeno prilagoditi plovidbu nakon izvještaja o napadima na trgovačka plovila u blizini jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

Istovremeno, pojedini tankeri nastavili su plovidbu. Tokom vikenda dva tankera sa saudijskom naftom uspješno su prošla kroz moreuz Bab el-Mandeb, uprkos prijetnjama jemenskih Huta usmjerenim na brodove koji prevoze naftu kroz Crveno more.

Hormuški moreuz predstavlja jednu od najvažnijih tačaka svjetske trgovine energentima. Prije početka sukoba između SAD-a i Irana, kroz ovaj prolaz transportovalo se približno 20 posto svjetske nafte i značajne količine ukapljenog prirodnog plina. Zbog toga svaki poremećaj plovidbe ili sigurnosni incident izaziva snažne reakcije na energetskim tržištima.

Dodatnu pažnju investitora privukle su izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio nove razgovore s Iranom i poručio da je odustao od planiranih vojnih udara kako bi se otvorio prostor za diplomatsko rješenje. Tržišta su tu poruku protumačila kao mogući signal smirivanja tenzija, što je dovelo do pada cijena nafte na početku sedmice.

Analitičari upozoravaju da, uprkos optimizmu, sigurnosna situacija u regiji ostaje neizvjesna. Svako novo pogoršanje odnosa ili incident u Hormuškom moreuzu moglo bi ponovo izazvati rast cijena nafte i povećati troškove transporta energenata širom

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