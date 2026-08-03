Ako jedete previše proteina, a malo se krećete, mogli biste brže da ostarite

Pregled više od 350 naučnih studija, objavljen u petak, pokazao je da sve veća ponuda namirnica bogatih proteinima u prodavnicama može da šteti brojnim Amerikancima koji vode sjedilački način života i kojima dodatni unos proteina nije potreban.

Analiza objavljena u izdanju Cell Press Blue pokazala je da bi smanjenje, umjesto povećanja unosa proteina, moglo da uspori starenje i potencijalno produži životni vijek.

Dudley Lamming, glavni autor analize sa Univerzitet Wisconsin–Madison, naveo je u saopštenju:

„Budući da većina ljudi vodi relativno sjedilački način života, vjerovatno je da mnogi unose više proteina nego što im je zaista potrebno, što vjerovatno ima negativne posljedice po zdravlje.“

Autori ukazuju na hormon poznat kao faktor rasta fibroblasta 21, čiji nivo raste kada se smanji unos proteina. Taj hormon može da poveća energiju, poboljša kontrolu šećera u krvi i smanji upalne procese.

Aminokisjeline zastupljene u ishrani bogatoj proteinima, poput etionina, izoleucina i valina, izgleda da aktiviraju mehanizme rasta koji povećavaju rizik od gojaznosti, upala i drugih bolesti povezanih sa starenjem, navodi se u analizi.

Trumpova administracija podržava veći unos proteina

Američke smjernice za ishranu, donijete u mandatu ministra zdravlja Roberta F. Kennedy Jr, preporučuju dnevni unos od 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, što je gotovo dvostruko više od prethodno preporučene količine, navodi se u analizi.

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Ključna brojka

Gotovo 100 grama.

Toliko proteina prosječan Amerikanac unosi svakog dana, što je približno dvostruko više od ranije preporučene granice, prije nego što ju je Trampova administracija povećala.

Širi kontekst

Klinička ispitivanja na ljudima pokazala su da su osobe koje su unosile manje proteina gubile na tjelesnoj težini i smanjivale količinu masnog tkiva, uz poboljšanje nivoa šećera u krvi, čak i kada su ukupno unosile više kalorija.

Kada je riječ o fizički aktivnijim osobama, Leming navodi da su sportisti, po svemu sudeći, zaštićeni od negativnih posljedica visokog unosa proteina. Fizička aktivnost usmjerava dodatne aminokisjeline u mišiće, umjesto u biološke procese povezane sa razvojem bolesti.

Dodao je da preporuke o unosu proteina ne bi trebalo da se zasnivaju samo na godinama života, „već i na tome koliko je osoba fizički aktivna“.

Antonio Pequeño IV, Forbes

Eating Too Much Protein? It Could Age You Faster If You’re Sedentary

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