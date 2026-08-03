Trump najavio pregovore s Iranom, dok Teheran i Oman razgovaraju o Hormuškom moreuzu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će u ponedjeljak biti održani novi pregovori s Iranom, ali nije otkrio gdje će se sastanak održati niti ko će u njemu učestvovati. Također nije želio govoriti o mogućem roku za postizanje dogovora.

Trump je ranije rekao da je odustao od planiranih vojnih udara na Iran kako bi se otvorio prostor za brzo postizanje sporazuma kojim bi se omogućilo ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i riješio spor oko iranskog nuklearnog programa.

Istovremeno, Iran je saopćio da je blizu postizanja dogovora s Omanom o novoj plovidbenoj ruti kroz Hormuški moreuz. Iranski zvaničnici naglašavaju da to ne znači potpuno ponovno otvaranje moreuza, već uspostavljanje novog režima plovidbe koji bi uvažavao interese obje države.

Tokom vikenda zabilježeni su novi sigurnosni incidenti u tom području. Jedan tanker prijavio je eksploziju u svojoj blizini, dok su podaci o pomorskom saobraćaju pokazali usporavanje prolaska brodova kroz Hormuški moreuz.

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